Lucía Méndez ya tiene a su gallo para las elecciones

A menos de un mes de las elecciones para elegir al próximo presidente de la República, Lucía Méndez sabe claramente a quién elegirá: abiertamente, comenta que le dará su voto a la prianista Xóchitl Gálvez. “Es que no hay de otra, en la situación en la que estamos”, dice en plena charla en las instalaciones de Televisa. La también cantante ha vuelto a los reflectores gracias al reality de Netflix, “Siempre reinas”, y a su temporada de cabaret “Vedette”, en un hotel de Paseo de la Reforma.

Twitter (X), un gran basurero para Regina Blandón

Regina Blandón no tiene problemas en decir que cuando se divorció, amigas, amigos y familiares opinaron al respecto y justo todo eso fue lo que la hizo darse cuenta de que lo importante no eran los demás, sino lo que ella sentía y quería. Le tocó ver cómo en Twitter (ahora X), dice, se volcaban hacia ella y su decisión de terminar su matrimonio, de ahí que considere la red social como “un gran basurero” en el que muchas personas opinan sin problema, incluso sin saber, pero expresándose como si fueran expertas.

Regina Blandón. Foto: Archivo El Universal

César Bono dice adiós al teléfono fijo y se vuelve experto en celular

Como muchos mexicanos, César Bono admite que dejó de usar el teléfono fijo, pero no porque no le sea útil, sino porque se ha cambiado de casa tantas veces que se la ha pasado en trámites para contratar el servicio que al poco tiempo tiene que cancelar, y más desde que se fue a vivir a Miami. “Si alguien me quiere contactar, que lo haga por celular”, comenta el actor de 73 años, quien ha sabido sacarle provecho al teléfono y hacerlo casi su oficina móvil, pues desde ahí lo mismo lleva su agenda de trabajo que busca la información que necesita en el día a día. Bono promueve actualmente la película “V, de Víctor” y realiza actualmente una gira de teatro. “Me canso mucho últimamente”, de ahí que se apoye con un bastón.

Foto:Archivo