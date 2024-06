Will Smith y Martin Lawrence se dan “baño de pueblo” con el Escorpión Dorado

Alex Montiel estuvo presente en la alfombra roja de la nueva película de “Bad Boys”, y también en la proyección de la película exclusiva antes del lanzamiento oficial.

Ahí, el influencer aseguró que decidió darle un “ride” a Will Smith y Martin Lawace, mismo que traerá un “baño de pueblo” de los actores con sus fans mexicanos: “hubo paseo por ahí en la camioneta por distintas zonas de la ciudad, dos tipos que están dispuestos y les gusta sentir de cerca a la gente”.

Este no sería el primer encuentro entre Montiel quien da vida al personaje del Escorpión Dorado, pues en 2020 durante la premiere de la tercera película de “Bad Boys”, el Escorpión sorprendió al actor con su cara dibujada en su vello en el pecho.

Chantal Andere defiende a Sofía Castro y manda mensaje a haters

Chantal Andere es una de las amigas más cercanas de Angélica Rivera y sus hijas, por eso aplaudió la acción de Sofía Castro al poner un alto a los que critican su físico, y señaló que en la actualidad con las redes sociales todo se vuelve más intenso, a diferencia de cuando su generación era joven, pero aún así no se salvaba de las críticas. Por ello, mandó un mensaje a los haters: La hicieron más fuerte. Dice que gracias a que creció con una gran seguridad en sí misma, sus detractores no hicieron gran mella en su autoestima y que si hoy se topa con malos comentarios en alguna de sus publicaciones, simplemente las borra y no les presta mayor atención.

Alexis Arroyo dará sorpresa en nueva temporada de “Ojitos de huevo”

Alexis Arroyo nos contó que ya está trabajando en la nueva temporada de “Ojitos de Huevo” donde él mismo es el protagonista y busca seguir dando visibilidad a los comediantes y actores con discapacidad con su propia dosis de humor. Dijo que se vienen muchas sorpresas, en especial a los que todavía creen que las personas con discapacidad deben ser vistas como si fueran infantes.

