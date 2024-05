No se apaga el amor entre Mauricio Martínez y Lisset

El amor de pareja no siempre permanece en el ámbito romántico, en algunas ocasiones se transforma y los involucrados terminan siendo grandes amigos, eso ha sucedido con Mauricio Martínez y Lisset, quienes hace 20 años estuvieron a punto de pisar el altar, pero terminaron tres meses antes de su enlace; desde entonces cada que pueden comparten el escenario y le gritan al mundo el amor que se tienen, tal y como sucedió esta semana, cuando la estrella de Broadway ofreció un concierto en su natal Monterrey y ella fue su invitada especial, juntos interpretaron "How deep is your love", mientras estaban tomados de las manos y mirándose a los ojos, momento que remataron con un beso en los labios y un “te amo, princesa”, por parte de él. Claro está que este instante encantó a sus seguidores de Instagram que suspiraron por algo así porque nada tiene que ver con ficción.

Enzo Vogrincic prepara libro de memorias

Enzo Vogrincic, la estrella de “La sociedad de la nieve”, señala que, junto con un amigo, está escribiendo un libro que pretende ser de sus memorias, acerca del proceso delirante que vivió con el filme nominado al Oscar y que lo catapultó al estrellato mediático. Y eso, dice, lo hace para un día en el futuro leerlo y saber qué fue lo que pasó, ya todo de manera más fría. Han sido tres años frenéticos, los cuales acabaron simbólicamente en abril pasado, cuando la cinta fue la gran ganadora de los premios Platino, que reconoce a lo mejor del cine y las series iberoamericanas.

Enzo Vogrincic en la alfombra roja de la 96° edición de la Alfombra Roja. Foto: AFP / Frederic J. Brown

Director pierde “El exorcista” pero gana marca de tequila

David Gordon Green, el director del reboot de Halloween, recientemente vivió una caída en su carrera cuando su más reciente filme, “El exorcista: creyentes”, fue aplastado por la crítica cancelando así, al parecer, la que se planeaba fuera una trilogía. Pero aunque perdió esta oportunidad de darle continuidad a un clásico del cine (ya se anunció que quedó fuera y en su lugar entrará el director Mike Flanagan), parece que la vida le dio un premio de consolación, pues es socio de una compañía tequilera y recién grabó en locaciones de Guadalajara y Amatitlán los promocionales, en donde aparecerá un luchador interpretado por Arnulfo Reyes, quien en su momento dio vida a Pedro Infante en el filme “La pantera negra”. Gordon Green ha dirigido, entre otros, a Al Pacino y Nicolas Cage, y ahora decidió hacer algo acorde a las tradiciones mexicanas.

En esta secuela directa de la cinta de 1973 se retratan dos exorcismos. Foto: Universal Pictures