Lucero Mijares y Sara Ángel: las nuevas divas de la música

Parece que la música corre fuerte en las venas de las nuevas divas, Lucero Mijares y Sara Ángel. Lucero, heredera del encanto vocal de Lucero y Mijares, y Sara, descendiente del legendario Gustavo Ángel de Los Temerarios y la talentosa Priscila Ángel, están haciendo que sus famosos linajes resuenen con frescos acordes. Mientras Lucero captura corazones con su carisma innato, Sara nos deleita en inglés con su primer sencillo "The Script". Estas jóvenes no solo están siguiendo pasos familiares, sino que están buscando brillar con luz propia.

Gala Montes y Agustín Fernández a "La Casa de los Famosos México"

Televisa nos tiene preparada una sorpresa con Gala Montes y Agustín Fernández cocinándose como los próximos inquilinos de "La casa de los famosos México". Gala, curtida en batallas de realities y segunda en "¿Quién es la máscara?", y Agustín, listo para saltar de la sombra de su amigo Nicola Porcella y robarse el spotlight. Con estos dos talentos bajo el mismo techo, la casa promete ser un hervidero de intrigas, ¿superarán el éxito de la segunda temporada?

Gala Montes. Archivo EL UNIVERSAL y Agustín Fernández. Foto: tomada de instagram

'Vas o no vas' ahora en modo supervivencia en una isla

Adiós a los foros convencionales, hola a la aventura tropical. "Vas o no vas" se transforma en "Deal or no deal island", que llevará a los concursantes a una isla donde no solo tendrán que decidir si aceptan ofertas, sino también buscar maletines llenos de dinero escondidos en la arena. El escenario: palmeras, un banquero en shorts y concursantes convertidos en cazadores de tesoros. ¿Será este el reality show más caliente de la temporada?

Foto: Facebook "Parque Nacional Revillagigedo"