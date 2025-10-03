Más Información

Los ocasionados por algunos de los asistentes a la dejaron pérdidas de entre dos y medio y tres millones de pesos a Melanie, , ubicado en el circuito del Zócalo capitalino.

"Eran cadenas macizas, era cadenas de marca, y yo pude rescatar algo, hay quienes perdieron todo", dijo la empresaria.

En 10 años de experiencia vendiendo joyería en el , Melanie no recuerda una afectación como la que dejó la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco.

Al no contar con un seguro para su negocio, Estilo 24K, las joyas robadas durante la manifestación del jueves son pérdidas totales para Melanie.

Los comerciantes joyeros aseguran que nunca habían visto una marcha del 2 de octubre tan violenta como la que ocurrió este jueves. (Foto:Comerciantes del Centro Joyero Majestic ubicado en el Centro Histórico de CDMX reportan pérdidas millonarias tras marcha del 2 de octubre. (Foto: Fabián Evaristo/ EL UNIVERSAL)
"Como un seguro para una joyería aquí en el Centro es carísimo, no, no contaba con uno, de aquí nadie tiene seguro", dijo la empresaria entrevistada afuera del centro joyero.

La tarde del jueves, Melanie recibió aviso del saqueo en el centro joyero, por lo que se trasladó al lugar para intentar rescatar su mercancía.

Melanie aseguró que cuando llegó a su negocio no pudo pasar inmediatamente.

Tras recatar lo poco que no fue robado del negocio Estilo 24K, la empresaria joyera dijo haber acudido a levantar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante la madrugada de este viernes.

A casi 24 horas de los saqueos, la mujer espera sus turno para pasar al Centro Joyero Majestic y seguir rescatando algo de su negocio.

"Aquí seguimos, a ver qué podemos solucionar".

