Tras la de este jueves por el 2 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabaja en la identificación de todas las personas que realizaron y se apoya en la conformación de las carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito en la ”, aseguró el secretario Vázquez.

En una conferencia de prensa realizada horas después de la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco, el jefe de la policía reprobó los hechos violentos en la marcha.

Foto: Valente Rosas
Foto: Valente Rosas

Pablo Vázquez dijo que en las próximas horas se informará la lista de los policías heridos, además de hay una persona detenida por el robo a una joyería, así como la recuperación de artículos de joyería y otros productos saqueados durante la marcha.

Para el resguardo de la marcha se desplegaron 500 integrantes de policía preventiva, Metropolitana, Auxiliar, Bancaria e Industrial, de Transito así como paramédicos del ERUM.

Sin embargo, debido a la violencia que se registró en la marcha se desplegaron mil elementos más.

Vázquez Camacho informó que el personal portó únicamente equipo de protección personal como casco, escuro y rodilleras, así como extintores.

