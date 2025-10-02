La asociación civil de empresarios y comerciantes del Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Procéntrhico, condenó los actos vandálicos registrados durante la marcha del 2 de octubre presuntamente por el llamado bloque negro, y pidió dar con los responsables.

"Condenamos enérgicamente los actos de violencia, provocación y saqueo ocurridos en el Centro Histórico, que atentaron contra la seguridad de sus habitantes, la economía local y el sentido legítimo de esta jornada de memoria", señaló la asociación.

En este sentido, en un comunicado exigió a las autoridades investigar, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, "sin criminalizar al resto de los manifestantes".

Lee también: "La masacre de Tlatelolco, no puede entenderse como un hecho aislado": Brugada rinde homenaje a víctimas del 68

Explicó que la marcha, convocada por el Comité 68, avanzó desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino y, pese a su carácter pacífico, grupos infiltrados, presuntamente del llamado “bloque negro, generaron disturbios, agredieron a transeúntes, vandalizaron inmuebles y saquearon negocios, incluyendo joyerías, afectando gravemente a comerciantes y residentes del primer cuadro".

Agregó que es urgente garantizar la seguridad en futuras movilizaciones, proteger el patrimonio histórico y económico, y evitar que grupos violentos secuestren causas ciudadanas.

También alertó de la necesidad de mecanismos de reparación para los comercios afectados, así como informes transparentes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

dmrr/cr