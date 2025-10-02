La mega marcha con motivo de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, durante el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, comenzó minutos después de las 4 de la tarde, el Comité del 68 lideró la movilización junto a cientos de estudiantes y madres buscadoras.

Los primeros minutos de la caminata por Tlatelolco, la Avenida Ricardo Flores Magón y el Eje Central Lázaro Cárdenas fueron pacíficos, marcados por pintas de jóvenes en distintos puntos.

La manifestación en memoria de los estudiantes asesinados en 1968 se solidarizó con el pueblo palestino, por lo que en su caminata se observan banderas y mantas que exigen un alto al fuego en Gaza.

Lee también Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Pero, su arribo por la avenida 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución, el llamado bloque negro se hizo presente con actos de violencia y se enfrentaron con elementos de la policía de la Ciudad de México.

Enfrentamiento entre policías y bloque negro durante marcha del 2 de octubre en la CDMX 2025 (2/10/2025) Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Integrantes del bloque negro también lanzaron petardos a los elementos de la policía y se enfrentaron con palos y piedras en la calle 5 de mayo y la entrada al Zócalo de la CDMX. Se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos y bombas molotov hacia la Plaza Joyera del Zócalo Capitalino

Las principales consignas durante la manifestación son: "¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!", "¡2 de octubre no se olvida!" y “¡Gobierno corrupto por tu culpa estoy de luto!".

Reportan varios heridos en marcha del 2 de octubre

De acuerdo, con los primeros reportes de Foro TV, hay 14 personas heridas, las cuales ya son atendidas. Además, otros fueron trasladados a hospitales.

En fotos, así se vive la marcha del 2 de octubre a 57 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968:

Comité 68 elaboran con pétalos de rosa un corazón en memoria de las víctimas de la represión del 2 de octubre de 1968. (2/10/2025) Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Enfrentamiento entre policías y bloque negro durante marcha del 2 de octubre en la CDMX 2025 (2/10/2025) Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Blindan Centro Histórico de la CDMX ante marcha del 2 de octubre; pide IP aplicar protocolo contra vandalismo

Bandera del Comité del 68 durante la marcha del 2 de octubre en la CDMX (2/10/2025) Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Marcha que encabeza el Comité 68 avanza sobre Eje Central este jueves 2 de octubre de 2025, a 57 años de la matanza de 1968. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Enfrentamientos entre asistentes a la marcha del 2 de octubre en la CDMX y policías capitalinos (2/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Lee también Alessandra Rojo de la Vega encabeza homenaje del 2 de octubre en Tlatelolco

Aspectos previos a la marcha del 2 de octubre en conmemoración de los 57 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Acuden contingentes universitarios a la movilización. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Enfrentamientos entre asistentes a la marcha del 2 de octubre en la CDMX y policías capitalinos (2/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Se registran más enfrentamientos entre policías capitalinos y manifestantes durante la marcha de conmemoración del 2 de octubre. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Enfrentamientos entre asistentes a la marcha del 2 de octubre en la CDMX y policías capitalinos (2/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Se registran más enfrentamientos entre policías capitalinos y manifestantes durante la marcha de conmemoración del 2 de octubre. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Enfrentamientos entre policías y asistentes a la marcha del 2 de octubre en la CDMX (2/10/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc