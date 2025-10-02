Más Información
La mega marcha con motivo de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, durante el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, comenzó minutos después de las 4 de la tarde, el Comité del 68 lideró la movilización junto a cientos de estudiantes y madres buscadoras.
Los primeros minutos de la caminata por Tlatelolco, la Avenida Ricardo Flores Magón y el Eje Central Lázaro Cárdenas fueron pacíficos, marcados por pintas de jóvenes en distintos puntos.
La manifestación en memoria de los estudiantes asesinados en 1968 se solidarizó con el pueblo palestino, por lo que en su caminata se observan banderas y mantas que exigen un alto al fuego en Gaza.
Pero, su arribo por la avenida 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución, el llamado bloque negro se hizo presente con actos de violencia y se enfrentaron con elementos de la policía de la Ciudad de México.
Integrantes del bloque negro también lanzaron petardos a los elementos de la policía y se enfrentaron con palos y piedras en la calle 5 de mayo y la entrada al Zócalo de la CDMX. Se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos y bombas molotov hacia la Plaza Joyera del Zócalo Capitalino
Las principales consignas durante la manifestación son: "¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!", "¡2 de octubre no se olvida!" y “¡Gobierno corrupto por tu culpa estoy de luto!".
Reportan varios heridos en marcha del 2 de octubre
De acuerdo, con los primeros reportes de Foro TV, hay 14 personas heridas, las cuales ya son atendidas. Además, otros fueron trasladados a hospitales.
En fotos, así se vive la marcha del 2 de octubre a 57 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968:
