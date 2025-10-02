¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México? Conoce por qué se marcha cada año

Cada 2 de octubre se realiza la marcha en conmemoración de la matanza de Tlatelolco.

El propósito de esta marcha es exigir justicia y recordar a todas las personas que sufrieron las terribles consecuencias de la manifestación.

Este año la marcha se realizará a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino.

Lee también Sheinbaum justifica blindaje en Palacio Nacional ante marcha del 2 de octubre; es para evitar confrontaciones, dice

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

Este año la marcha se realizará a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mencionó que el 2 de octubre de 1968 ocurrió la lamentable masacre en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, que dejó más de 300 muertos.

El motivo de la manifestación de protesta pacífica que realizaron los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas fue buscar expresar su descontento contra la represión estatal y exigir libertades democráticas y civiles en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, hacia la tarde de ese día comenzó una violenta represión por parte de militares, la cual continuó durante toda la noche y acabó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en la manifestación.

Lee también Metro CDMX: Cierran algunas estaciones por marcha del 2 de Octubre; consulta las rutas alternas

Esta masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de la manifestación pacífica de diversas Universidades como: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República.

El presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, fueron acusados ​​de haber ordenado y encubierto los hechos.

Este año la marcha se realizará a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino.

También te interesará:

Los mejores memes del fallido intento de Lord Molécula por ver a AMLO en "La Chingada"

¿Cómo saber si mi vecino está utilizando mi WiFi sin autorización?

La Casa de los Famosos 3: salida de Alexis Ayala deja ola de los mejores memes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr