Los mejores memes del fallido intento de Lord Molécula por ver a AMLO en "La Chingada"

El periodista independiente Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, emprendió el pasado 29 de septiembre un viaje al rancho "La Chingada", del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para entregarle en persona su tesis, aprobada en Periodismo Político.

Sin embargo, luego de lo que el mismo Pozos describió como un trayecto turbulento a Palenque, Chiapas, y tras dos días esperando afuera del rancho del expresidente, el periodista actualizó a través de sus redes sociales que no había tenido éxito en su misión, por lo que regresaría a la Ciudad de México.

La tesis que Lord Molécula no pudo entregar al exmandatario se titula “Preguntas cómodas e incómodas en conferencias y entrevistas: Arte de saber preguntar”, y es para obtener el grado de Maestría.

Tras su anuncio de que volvería a la capital del país, Pozos también compartió en sus canales oficiales una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en la que aparece junto a López Obrador "entregándole" dicho trabajo.

Lord Molécula en el rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para entregarle al expresidente Andrés Manuel López Obrador su tesis aprobada en Periodismo Político. Foto: Captura

Los mejores memes del fallido intento de Lord Molécula por ver a AMLO

El viaje emprendido por Lord Molécula ha dejado una ola de memes en redes sociales, donde usuarios han aprovechado la ocasión para burlarse del periodista y del expresidente de México.

Memes de la visita de Lord Molécula a "La Chingada" para entregarle su tesis a AMLO. Foto: X

Los usuarios se burlaron de la posible reacción del expresidente al saber que Lord Molécula había ido a buscarlo a su rancho.

Memes de la visita de Lord Molécula a "La Chingada" para entregarle su tesis a AMLO. Foto: X

Algunos memes incluso llamaron la atención del periodista, quien decidió tomar la situación por el lado cómico y repostearlos.

Memes de la visita de Lord Molécula a "La Chingada" para entregarle su tesis a AMLO. Foto: X

Una chiste frecuente fue el del "nulo interés" que podría tener el expresidente, López Obrador, por la tesis de Carlos Pozos.

Memes de la visita de Lord Molécula a "La Chingada" para entregarle su tesis a AMLO. Foto: X

Asimismo, los usuarios decidieron tomar el popular concepto de "ser migajero" para burlarse del viaje que hizo Lord Molécula.

Memes de la visita de Lord Molécula a "La Chingada" para entregarle su tesis a AMLO. Foto: X

