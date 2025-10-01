Carlos Pozos, el periodista independiente y conocido como Lord Molécula, publicó una foto creada con Inteligencia Artificial (IA) junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de fracasar en su viaje por el rancho “La Chingada”, ubicado en Chiapas y donde esperaba ver al morenista para entregarle su tesis.

Por medio de una publicación, el comunicador compartió la imagen creada con Gemini, el asistente de Google que utiliza IA para generar textos e imágenes, y junto a ella escribió "¡Que cosas tiene la vida! ¿No que no? ¡Ustedes adivinen!".

La ilustración muestra al expresidente morenista vestido con una guayabera blanca, pantalón de vestir y zapatos negros, afuera del rancho “La Chingada”, en Palenque y además sostiene junto a Lord Molécula la tesis titulada “Preguntas cómodas e incómodas en conferencias y entrevistas: Arte de saber preguntar”.

Lord Molécula en el rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para entregarle al expresidente Andrés Manuel López Obrador su tesis aprobada en Periodismo Político. Foto: Captura

El periodista independiente viste camisa blanca, pantalón de mezclilla y zapatos negros, también porta un sombrero y lleva su mochila de viaje. La imagen simula ser muy real, sin embargo, se observan los dedos del expresidente distorsionados y alargados más de lo normal, además, en la mano derecha del comunicador no se observan los cinco dedos de su mano.

Lord Molécula viaja a “La Chingada” a buscar a AMLO

Antes de compartir la imagen creada con IA, el periodista dedicó otra publicación en X al tema de su travesía en Chiapas, donde finalmente confirmó que no tuvo suerte en encontrar al expresidente, por lo que regresaría a la Ciudad de México.

"Nos retiramos para regresar a Ciudad de México. Ni modo, no tuvimos suerte", escribió.

Lord Molécula en el rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas. Foto: Captura

Además, en este mismo escrito dijo que colocó un mensaje en la puerta de "La Chingada" a un año de que López Obrador dejó de ser presidente de México y lo describió como "un hombre de izquierda que transformó al país".

La travesía de Lord Molécula comenzó el pasado 29 de septiembre cuando viajó de la CDMX a Chetumal, donde, aseguró, tuvo que pernoctar para continuar su traslado en Tren Maya hasta llegar a Palenque con el objetivo de hacer entrega de su tesis de Maestría que, asegura, ya fue aprodaba.

