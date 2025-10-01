Tapachula, Chiapas.- Una nueva caravana migrante partió de Tapachula, la madrugada de este miércoles con destino al centro del país.

El contingente de al menos un millar de hombres y mujeres algunas con menores de edad en brazos, iniciaron su caminata a las 4:00 de la madrugada.

Portando una manta que decía: Con papeles podemos aportar más a México y Papeles, no persecución; los extranjeros provenientes en su mayoría de Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala se quejaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) les tarda o niega el estatus de refugiados y, en la mayoría de los casos les exigen contratar abogados con quienes en contubernio les venden los papeles.

Los migrantes también se quejaron que en esta ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, son explotados laboralmente y les pagan sueldos por debajo del mínimo y pagan un precio alto por la renta de viviendas.

Los extranjeros en contexto de movilidad, aclararon que su intención es quedarse en México, no ir a Estados Unidos.

