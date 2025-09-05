TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado informó la detención en Tapachula de Rodrigo "N", como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de una mujer de nacionalidad venezolana, de identidad resguardada.

La víctima fue vista por última vez con el inculpado, "misma que abordó un vehículo y al momento se desconoce su paradero", indicó la autoridad ministerial.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional donde se resolverá su situación jurídica.

Por otra parte, Policías de investigación despliegan un operativo de búsqueda de tres personas reportadas como desaparecidas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación derivado de la denuncia.

