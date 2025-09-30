El periodista independiente Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, emprendió un viaje hacia el rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para buscar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y obsequiarle su tesis aprobada en Periodismo Político.

“Como lo prometido es deuda, aquí yo traigo mi manta que es la de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México; le traigo mi tesis que está aprobada y que se la quiero dejar de propia mano”, dijo el comunicador en un video publicado en sus redes sociales.

Su tesis se titula “Preguntas cómodas e incómodas en conferencias y entrevistas: Arte de saber preguntar”, y es para obtener el grado de Maestría.

De acuerdo con Lord Molécula, su trayecto y estancia a “La Chingada” han sido complicados porque desde el lunes 29 de septiembre tuvo que viajar de la Ciudad de México a Chetumal, donde, dijo, tuvo que pernoctar para continuar su traslado en Tren Maya hasta Palenque.

“De trayecto, nada más, se hizo nueve horas. De siete de la mañana a tres de la tarde”, agregó.

Lord Molécula el rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para entregarle al expresidente Andrés Manuel López Obrador su tesis aprobada en Periodismo Político. Foto: Captura

“La esperanza muere al último”, dice Lord Molécula tras primer día sin éxito

Sin embargo, durante la noche Carlos Pozos compartió que, pese a su espera, no tuvo la suerte de entregarle al exmandatario López Obrador su tesis.

“Hoy no se logró encontrar al expresidente en su rancho en “La Chingada” para poder entregarle mi tesis. Mañana estaré aquí temprano para intentarlo nuevamente. Hagan viral este video, amigos, para que el expresidente lo pueda ver”, escribió Lord Molécula.

Finalmente, pidió a sus seguidores buenas vibras y suerte para poder hacer entrega de “este importante documento para su servidor”.

“La esperanza muere al último”, aseveró el comunicador en su cuenta de “X”.

