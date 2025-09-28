Es increíble que el gobierno de Morena siga sin asumir su responsabilidad en el desastre que se ha convertido el sistema de salud en nuestro país y que ahora traten de deslindarse y culpar del desabasto e incumplimiento en la entrega de medicamentos a las empresas farmacéuticas, afirmó el coordinador del PRI en el Sendo Manuel Añorve Baños.

El legislador guerrerense lamentó que la propia presidenta de la República intente desmarcar a su administración del desabasto, pero que al mismo tiempo reconozca que se tienen adeudos millonarios con empresas a las que hoy les exigen el cumplimiento de sus contratos con la amenaza de ser inhabilitados por su “incumplimiento”.

Y es que, dijo, de acuerdo con denuncias de dirigentes de asociaciones de laboratorios farmacéuticos, el gobierno federal les adeuda más de 5 mil millones de pesos por contratos signados con el desaparecido Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y la entrega se realizó en un 85 por ciento de lo acordado. El resto, señalan, no se pudo entregar por la falta de capacidad logística del Sector Salud.

Lee también Marina rescata 16 migrantes en Chiapas y detienen a 4 presuntos infractores tras cateos

Además, señalan que al dirigirse al IMSS Bienestar para intentar hacer efectivos sus pagos, estos son desconocidos y solo se les ofrece “revisar” sin otorgarles ninguna certeza, pero sí recibieron la amenaza del subsecretario Eduardo Clark fijando un plazo hasta el 30 de septiembre para que cumplan con la entrega establecida en sus contratos, so pena de ser inhabilitados.

Añorve Baños consideró que esto es el colmo de la desfachatez y la falta de compromiso de Morena, quien no acierta primero a aceptar y a resolver la “herencia maldita” que le dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuya administración prácticamente colapsó el sistema de salud “con ocurrencias como la desaparición del Seguro Popular, la creación del inservible Insabi, la puesta en marcha de mega farmacia de Huehuetoca, la nueva burla que representan las llamadas caravanas de la salud y las supuestas compras consolidadas de medicamentos, lo que resultó una verdadera y alarmante farsa que ha costado miles de vidas de mexicanos que se quedaron sin servicios de salud ni medicamentos gratuitos”.

Lee también Cae Bryan Antonio García, líder de la Familia Michoacana en Edomex; está ligado a secuestros y extorsiones

Finalmente, hizo un enérgico llamado al gobierno de Morena a diseñar políticas públicas efectivas y poner orden en el sector salud, empezando por la distribución de medicamentos para salvar la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em