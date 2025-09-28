Autoridades federales detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna de 27 años y a Edgar de Jesús Ramos de 25 años.

De acuerdo a las investigaciones, García Luna es integrante del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, está identificado como objetivo prioritario y es jefe de plaza en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay en el Estado de México.

También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio del 2025 participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec.

Al momento de su detención les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

Detienen a Bryan Antonio García Luna de 27 años y a Edgar de Jesús Ramos de 25 años. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad informó que, resultado del reforzamiento de seguridad, fueron arrestados estos sujetos en posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno de ellos identificado como jefe de plaza de un grupo criminal.

Durante despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad del Xhitey, los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos.

A ambos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

