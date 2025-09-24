Un juez federal suspendió la apertura de juicio oral contra Daniel Eduardo Chaparro Grimaldi, alias “El Chaparro” o “El Orejón”, presunto cabecilla de la célula delictiva “H1-A1” ligada a la Nueva Familia Michoacana, detenido en agosto pasado en la Ciudad de México.

Chaparro Grimaldi tramitó un amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, contra su vinculación a proceso, su legal detención realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la prisión preventiva justificada que se le dictó y su traslado a un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO).

Sin embargo, el juez Decimoprimero desechó de plano la demanda en lo referente a su traslado a un penal federal, toda vez que Chaparro Grimaldi debió primero acudir al medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En lo que respecta a los demás actos reclamados, el juez admitió a trámite la demanda de garantías del presunto líder criminal, y además ordenó al juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que suspenda “el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia” del proceso hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio en que se actúa.

El 19 de agosto de 2025, tras ser detenido en la alcaldía Iztapalapa, el juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX vinculó a proceso a Chaparro Grimaldi por diversos delitos, entre ellos narcomenudeo y portación de armas sin licencia, y le dictó prisión preventiva justificada.

Para las autoridades de la capital, el presunto cabecilla de la célula delictiva “H1-A1” era un generador de violencia en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, relacionado con actividades de venta de droga y extorsión.

Según la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, el grupo criminal surgió para expandir las actividades ilícitas de la Nueva Familia Michoacana en la zona oriente de la capital del país.

