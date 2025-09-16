Más Información

Como parte del programa especial , la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó entre el 11 y el 15 de septiembre 62 mil 627 pruebas AlcoStop y 704 pruebas de alcoholemia a conductores en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la corporación, el operativo se implementó con el objetivo de reducir riesgos viales durante los días de celebración. Como resultado, 232 automovilistas superaron el límite permitido de alcohol en la sangre y 229 vehículos fueron trasladados a un depósito vehicular.

El dispositivo, que estuvo a cargo de personal adscrito al programa Conduce Sin Alcohol, se reforzó con filtros itinerantes en zonas de alta concentración de personas, así como en avenidas principales y salidas carreteras.

