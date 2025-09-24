Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien declaró que el empresario habría incurrido en defraudación fiscal.

El dueño de Grupo Salinas replicó en redes sociales retomando el tema de la expulsión de Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y líder del grupo criminal "La Barredora".

"La presidente, en lugar de difamarme, debería explicarle al pueblo mexicano cómo es posible que en el traslado del cómplice criminal de Adán Augusto López el delincuente Hernán Bermúdez, se hayan tardado 33 horas en traerlo de Paraguay a México", señaló.

También recalcó que lo más extraño es que por 6 horas el avión que trasladó al líder de "La Barredora" desapareció, además de hacer escala en Colombia; el empresario ejemplificó con un vuelo comercial de Japón a México, argumentando que el traslado es de 14 a 20 horas.

"¿No les parece raro? Traslado de Hernán Bermúdez- De Paraguay a México- ¡¡¡33 horas en avión “privado” de la GN!!!- 6 horas con el avión perdido (transponder apagado).

"Para que se den una idea:- Si tú viajas en vuelo comercial de Japón a México, son 14 horas directo o 20 horas con escalas. ¿De verdad quieren que les creamos que no pasó nada en todas esas horas perdidas? En 33 horas hubiera ido y vuelto a Japón desde CDMX", escribió en redes sociales.

También cuestionó lo que hicieron con Hernán Bermúdez en todo el tiempo que no estuvo disponible la localización del vuelo.

"¿A dónde lo llevaron? ¿Por quién lo cambiaron? ¿Qué le hicieron? ¿A quién se lo presentaron? ¿Con qué lo amenazaron para que guardara silencio?", objetó el empresario.

Además, sacó a colación demás temas como el avión presidencial, el fideicomiso creado por el sismo y el tren en el que se trasladaron al AIFA al expresidente Andrés Manuel López Obrador y la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Y AHORA, SI LA PRESIDENTE QUIERE HABLAR DE FRAUDES, EMPECEMOS POR LOS QUE AFECTAN AL PUEBLO MEXICANO: 1 ¿Qué pasó con la rifa del avión presidencial?2 ¿Qué pasó con el dinero que los mexicanos donaron al fideicomiso que creó el peje para robar dinero con el sismo?3 ¿Qué pasó con el tren en el que supuestamente se trasladaron al AIFA la hoy presidente y el expresidente Peje? ¿Existió? ¿Dónde está? NO QUIERAN HABLAR DE FRAUDES USTEDES POR FAVOR!", externó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Salinas Pliego?

Esta mañana, en su conferencia matutina, la Mandataria federal manifestó que el dueño de Grupo Salinas pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido por una deuda con la empresa AT&T Inc.

Explicó que el caso se originó tras la venta de una telefónica por parte de Salinas Pliego, operación que —dijo— se realizó sin informar todas las condiciones fiscales correspondientes.

“La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular, se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario, de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. En su momento, entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido”, explicó Sheinbaum.

