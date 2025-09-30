El Consejo General Consultivo (CGC), órgano máximo de consulta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acordó entregar el Doctorado Honoris Causa, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; al exgobernador de Puebla y actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como a la prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela del Carmen Obrador Narváez, exdiputada federal de Morena y hoy en día, delegada de Programas Bienestar en Chiapas.

La aprobación para otorgar esos distintivos fue acordada en la Décima Sesión Ordinaria del pasado 24 de julio de 2025, aunque aún no existe una fecha exacta para realizar la ceremonia.

A Manuela del Carmen se le otorgará la distinción porque gestionó la construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque del IPN, mientras que al exmandatario de Puebla por resolver la construcción de dos planteles del Poli en esa entidad.

El Artículo 10 del Acuerdo por el que se expide el Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico del IPN, señala que “el Grado de Doctor Honoris Causa es el reconocimiento a una trayectoria de relevancia pública en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la educación, las artes, las letras o la política”.

Indica también que “el Grado de Doctor Honoris Causa será conferido a toda personalidad, sea o no de la comunidad politécnica, cuya trayectoria de relevancia la haga merecedora de tal reconocimiento”.

Precisa que es el director general del Instituto, quien propone los nombres de los candidatos a obtener esta distinción.

Julieta Fierro y Alfredo Harp, entre las personalidades que han recibido honoris causa del IPN

El IPN entregó sus primeros doctorados honoris causa en 2016 como parte de las actividades de su 80 aniversario.

A lo largo de su historia, el Instituto Politécnico Nacional ha otorgado el grado de Doctor Honoris Causa a destacadas personalidades nacionales y extranjeras, como a la astrónoma e investigadora de la UNAM, Julieta Fierro; al empresario y filántropo, Alfredo Harp Helú; al ingeniero civil y escultor español Santiago Calatrava; al antropólogo alemán especializado en estudios precolombinos, Nikolai Grube; al investigador brasileño especializado en biología molecular, Lourival Domingos Possani Postay, y al investigador, historiador, académico y exmiembro de la Junta de Gobierno de la UNAM , Javier Garciadiego Dantan, entre otros.

