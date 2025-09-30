Luego que el empresario Ricardo Salinas Pliego, en una entrevista en Fox News, advirtió que México está enfrentando una crisis de violencia sin precedentes a causa de los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que él quiere "jugar al papel de la víctima" y lo que busca es politizar su deuda acudiendo a Estados Unidos.

Indicó que ayer recibió una carta de los empresarios estadounidenses que les debe el empresario mexicano solicitando una reunión, la cual aceptará y tiene contemplado recibirlos la siguiente semana.

"Ayer recibí una carta de los, lo puedo decir público, de las personas a las que le debe (Salinas Pliego), porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos (o acá en México). Y entonces quiere politizar este asunto", mencionó la mandataria federal en la conferencia matutina.

Cabe mencionar que, Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en ese país por una presunta deuda relacionada con la venta de uno de sus negocios a la compañía estadunidense AT&T.

Sheinbaum añadió que podría recibirlos la siguiente semana, pero es una solicitud de una reunión: "nos vamos a reunir", aseguró.

En ese sentido, la presidenta Claudia criticó la participación de Salinas Pliego en Fox News, aseguró que él "la verdad quiere jugar al papel de la víctima cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, ¿cómo ir a Estados Unidos? si tiene una televisora aquí que habla todos los días en contra del gobierno".

Agradezco: "Es decir mentiras, además. Mentiras. Entonces él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo".

Señaló que si él quisiera pagar ahora, y cuya deuda asciende a 48 mil millones de pesos, podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del código fiscal, incluso descuentos de multas y otras cosas, "pero tiene que decidir pagar entonces como politizar una deuda".

