Más Información
Falta de luz continúa en Mérida y vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 07:38 AM
La Presidenta informa sobre eventos que se realizarán a partir de ahora y hasta fin de año sobre las mujeres indígenas. A esta serie de eventos la nombraron "Mujeres del maíz".
Nación 07:35 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
mahc/apr