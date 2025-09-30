Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Muere mexicano herido en el tiroteo en oficinas del ICE en Dallas, reporta su familia

Falta de luz continúa en Mérida y vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 07:38 AM

La Presidenta informa sobre eventos que se realizarán a partir de ahora y hasta fin de año sobre las mujeres indígenas. A esta serie de eventos la nombraron "Mujeres del maíz". 

Nación 07:35 AM

Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.


