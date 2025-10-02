Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

La masacre en Tlatelolco cumple este jueves 2 de octubre 57 años, por lo que sobrevivientes, familiares de víctimas, estudiantes y toda aquella persona que se quiera unir marchan para honrar la vida de quienes murieron en aquel hecho histórico que marcó la historia del país.

Sigue aquí las actividades en conmemoración al 2 de octubre de 1968:

Nación 02:10 PM Minuto de silencio por aniversario del 2 de octubre Por primera vez en su historia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 2 de octubre de 1968.



Nación 02:03 PM Alternativas viales por marcha del 2 de octubre Debido a que la ruta de la marcha será desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino, estas son algunas rutas viales a considerar:

Manuel González

Eje 1 Oriente

Av. Dr. Río de la Loza

José Ma. Izazaga

Av. Chapultepec

Av. de los Insurgentes



Nación 02:02 PM Hora y ruta de la marcha del 2 de octubre La marcha del 2 de octubre se espera que tenga inicio a partir de las 4:00 pm y se espera que parta de la Plaza de las Tres Culturas con destino al Zócalo capitalino. La movilización se prevé que recorra distintos puntos de la capital del país:

Pasará por Tlatelolco

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

Nación 01:58 PM Refuerzan las vallas de Palacio Nacional A unas horas de la marcha conmemorativa de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, las vallas metálicas de casi tres metros de altura que protegen Palacio Nacional han sido soldadas para su reforzamiento.

Desde temprano, una cuadrilla de trabajadores han comenzado a soldar las estructuras metálicas que se ubican frente al recinto histórico.



Nación 01:52 PM Sheinbaum rememora el 2 de octubre en la mañanera Esta mañana, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comienzó diciendo "Hoy es 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida", en referencia al 57 aniversario de la matanza en Tlatelolco; también leyó un decreto publicado hace un año, dirigido a las víctimas, a los sobrevivientes del acontecimiento y a sus familiares. Sobre las vallas que protegen el recinto histórico, la Mandataria federal comentó que es "mejor poner una barrera física para evitar una confrontación con elementos de seguridad" porque han pretendido quemar la puerta de Palacio.



