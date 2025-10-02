Varios periodistas y fotógrafos fueron agredidos este 2 de octubre en la Ciudad de México, durante la marcha para conmemorar los 57 años de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La protesta, que inició minutos después de las 4 de la tarde, fue encabezada por el Comité del 68, madres buscadoras, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y bloque negro.

Estos últimos causaron enfrentamientos con policías capitalinos que intentaron replegarlos con extintores, se desconoce si era gas pimienta o chile, pero es descrito como un polvo que pica y molesta.

Ramkar Cruz de Foro TV

El reportero Ramkar Cruz, integrante de Foro TV y quien cubre en la Zona Metropolitana del Valle de México, resultó agredido mientras cubría la manifestación.

Aunque aún no es claro cómo fue que el comunicador terminó ensangrentado del rostro, circula un video en el que se observa con su traje de trabajo y con el rostro visiblemente golpeado. Las gotas de sangre salen de su nariz y caen al piso de la plancha del zócalo.

Los integrantes del bloque negro se enfrentaron con palos y piedras en la calle 5 de mayo y la entrada al Zócalo de la CDMX, también lanzaron artefactos explosivos y bombas molotov hacia establecimientos, motivo por el cual presuntamente habría sido agredido Ramkar Cruz.

Durante la misma transmisión en vivo de su casa N+ Foro, en punto de las 17:34, se observó al comunicador con el rostro lleno de sangre. Se desconoce su estado de salud.

Reportero Ramkar Cruz resulta agredido durante marcha del 2 de octubre en CDMX (2/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Agreden a fotógrafo de Publimetro MX

Nicolás Corte, identificado como fotógrafo de Publimetro MX, también fue reportado como agredido durante la manifestación de esta tarde en la capital del país con motivo de la mega marcha del 2 de octubre.

Por medio de una publicación en redes sociales, el medio de comunicación compartió una fotografía del comunicador, quien se observa con un vendaje en la cabeza y el rostro hinchado, así como el pómulo abierto y lleno de sangre.

Agreden a fotógrafo de Publimetro MX (2/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Nicolás porta una sudadera Adidas color azul que esta llena de sangre, su labio superior se ve hinchado y hasta el momento se desconoce a manos de quién fue agredido durante la manifestación.

En la misma publicación, Publimetro MX dijo que el fotógrafo ya estaba siendo atendido en el lugar por paramédicos.

Reportan más agresiones contra prensa

Además de Ramkar Cruz y Nicolás Corte, otras de las agresiones contra la prensa son al fotógrafo David Patricio de La Razón, así como al reportero gráfico de La Prensa, David de Olarte.

Una foto que circula en redes sociales muestra a David de Olarte tendido en el suelo mientras es atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Hasta ahora tampoco que se ha hecho publico su estado de salud.

Reportero gráfico de La Prensa, David de Olarte agredido durante la manifestación del 2 de octubre en la CDMX (2/10/2025). Foto: Especial

David Patricio, reportero gráfico del diario La Razón también quedó lesionado. En una fotografía que comparte en sus redes sociales se observa con una herida en el rostro que pareciera una cortada llena de sangre.

Oye @ClaraBrugadaM que onda con los policías que andan agrediendo a prensa mientras trabajamos? No que ya no existían los granaderos? @SSC_CDMX @Claudiashein pic.twitter.com/BSc9tovhNF — Alex David (@alexdavidaqui) October 3, 2025

Obturador MX condena agresión de policías y robo a fotoperiodista

El fotoperiodista Juan Abundis y miembro de Obturador Mx, fue otro de los agredidos durante la manifestación del 2 de octubre en calles de la CDMX por elementos de la policía que lo golpearon y le robaron su equipo de trabajo.

Por medio de una publicación en Instagram, Obturador Mx condenó enérgicamente la violencia ejercida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) en contra de Abundis.

Detallaron que durante la cobertura de la marcha y mientras documentaba el actuar policial, los elementos le arrebataron su teléfono celular y al solicitarlo de vuelta resultó golpeado en la cabeza por los policías capitalinos.

Fotoperiodista Juan Abundis y miembro de Obturador Mx, fue otro de los agredidos durante la manifestación del 2 de octubre. Foto: Tomada de obturadormx

En una fotografía de Juan Abundis que compartió el medio en el que trabaja, se observa al joven con una playera blanca llena de manchas de sangre y la cabeza vendada, por lo que Obturador Mx dijo que se vulneró su integridad física y se violentó su labor periodística.

También hicieron un llamado como medio de comunicación a que el Gobierno de la Ciudad de México realice una investigación inmediata y otorgue sanciones a los responsables, así como la reparación del daño para la víctima.

En total reportan 8 agresiones contra la prensa

Luego de la manifestación con motivo del 2 de octubre, de manera preliminar se ha reportado que 8 reporteros y fotógrafos resultaron heridos en esta cobertura mientras realizaban su trabajo.

A continuación la lista completa de personas de la prensa que resultaron lesionadas:

David Deolarte, La Prensa

Ivone Rodríguez, El Sol de México

Nicolás Corte, Publimetro

Juan Abundis, Agencia ObturadorMX

Ramkar Cruz, N+

Víctor Camacho, La Jornada

David Patricio, reportero gráfico del diario La Razón

Javier Ríos de Milenio

