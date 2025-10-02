Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

SSC reporta 123 heridos durante la movilización del 2 de octubre, de los cuales tres de ellos están delicados y requerirán mayores cuidados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras los hechos registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, un total de 94 elementos policiales fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los uniformados podrían ser dados de alta en las próximas horas; sin embargo, tres de ellos se reportan delicados y requerirán mayores cuidados.

Lee también: Se quería que Policía y Gobierno de CDMX cayeran en provocaciones durante marcha del 2 de octubre: César Cravioto

En el lugar, los servicios de atención prehospitalaria también brindaron auxilio a 29 civiles que presentaron diversas lesiones.

La corporación aclaró además que la versión difundida en redes sociales sobre el fallecimiento de un policía a causa de quemaduras es falsa.

La SSC reiteró que continuará informando sobre la evolución del estado de salud de las personas lesionadas.

Se detectan entre 3 y 4 grupos violentos en la marcha del 2 de octubre

Durante la marcha del dos de octubre, se ubicaron entre tres y cuatro grupos del llamado bloque negro que realizaron actos vandálicos, informó la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez.

Tras la marcha, la ombudsperson capitalina también señaló que la presencia de policías en las zonas donde grupos realizaban pintas, prendieron fuego e intervinieron en algunos negocios, alentó la confrontación.

Lee también: ¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México? Conoce por qué se marcha cada año

“No investigamos manifestantes, pero sí delitos", señala titular de la SSC ante marcha del 2 de octubre

“Nosotros no investigamos manifestantes, pero sí investigamos delitos y ahí vamos a centrar las acciones”, señaló el titular de la SSC, al tiempo que aseguró que se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las carpetas de investigación correspondientes y ubicar a los responsables de los daños y agresiones.

El secretario destacó que la institución mantiene su compromiso de garantizar el derecho a la libre manifestación sin recurrir a acciones represivas.

Vázquez Camacho adelantó que visitará personalmente a los elementos lesionados en hospitales y refrendó el apoyo de la corporación hacia ellos.

Agresiones contra prensa en marcha del 2 de octubre

Luego de la manifestación del 2 de octubre, de manera preliminar se ha reportado que 8 reporteros y fotógrafos resultaron heridos en esta cobertura mientras realizaban su labor.

Algunos de los que resultaron heridos fueron:

David Deolarte, La Prensa

Ivone Rodríguez, El Sol de México

Nicolás Corte, Publimetro

Juan Abundis, Agencia ObturadorMX

Ramkar Cruz, N+

Víctor Camacho, La Jornada

David Patricio, reportero gráfico del diario La Razón

Javier Ríos de Milenio

*Con información de Nataly Romero, Fabián Evaristo y Juan Carlos Wiliams

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm