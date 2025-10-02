Los actos violentos registrados durante la marcha del dos de octubre fueron una gran provocación, así lo calificó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

“Porque lo que se quería era que la Policía de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México cayera en esta gran provocación, porque hay a quien no le gusta este proyecto que esta transformando el país y la ciudad”, mencionó el secretario de Gobierno en conferencia de prensa luego de la manifestación de este jueves.

Al concluir la marcha del dos de octubre, Cravioto dijo que las características de esta manifestación fueron distintas a marchas anteriores, por el número de asistentes embozados y que participaron en actos violentos.

Disturbios y enfrentamientos durante la marcha del 2 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Ustedes que han seguido las distintas marchas en esta ciudad pues cuando mucho vemos 40-50 personas encapuchadas, hoy vimos más de 350 personas encapuchadas”.

A pesar de los daños y actos violentos, el funcionario aseguró que la gran mayoría de los asistentes a la marcha se manifestaron pacíficamente y conmemoraron la represión del 2 de octubre de 1968.

Cravioto aseguró que en la manifestación, la Policía de la Ciudad de México no cayó en la provocación y descartó enfrentamientos entre los uniformados y manifestantes.

