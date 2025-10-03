Autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno federal detuvieron a Adrián Michel Zapiain Islas, alias "Terry", integrante del grupo delictivo Los Malportados o Cartel Nuevo Imperio, en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

En la aprehensión del hombre de 44 años se aseguraron varias dosis de drogas, dos armas de fuego y un lanzagranadas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La detención se logró mediante trabajos de investigación e inteligencia, así como en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud y posesión de armas.

A través de la investigación se ubicó un domicilio en Azcapotzalco donde se almacenaba y distribuía droga, informó la SSC.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalina montaron guardias fijas y móviles en el lugar para recabar las pruebas necesarias para solicitar una orden de cateo a un juez de control.

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento judicial, personal de la SSC, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, montaron un operativo en el predio de la calle Heptano, de la colonia Santa Cruz Acayucan.

En el domicilio se detuvo a "Terry" y se aseguró un vitrolero con pastillas psicotrópicas, otro con cocaína, una bolsa con varios envoltorios, dos bolsas con cocaína y una bolsa con diversas pastillas de colores, recipientes con cigarros de marihuana, cajas que contenían la misma hierba y una báscula gramera.

También se aseguró un lanzagranadas, dos armas de fuego, un vehículo, documentación y equipo de cómputo.

Lo asegurado y el hombre detenido fueron puestos a dispocisión de un agente del Ministerio Público.

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Los Malportados o Cartel Nuevo Imperio es un grupo delictivo generador de violencia que está relacionado con la venta y distribución de droga así como con préstamos en la modalidad “gota a gota”.

