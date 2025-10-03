Algunos vecinos de la colonia La Colmena, en la alcaldía Iztapalapa, una de las más afectadas por las lluvias del sábado, acusaron que el apoyo emergente que entregó el miércoles el Gobierno capitalino no fue como se esperaba, pues errores en los cheques no les permitió cobrarlos, además de una disparidad en las ayudas.

“Les dieron a los que no estaban tan afectados, y nosotros, que todo lo perdimos, seguimos esperando”, acusó Martha Reyes Manuela, al asegurar que “perdió todo” con las lluvias del sábado 27 de septiembre, consideradas las más fuertes de toda la temporada.

Señaló que personal del Gobierno capitalino le informó que no han salido todos los cheques porque hubo error en otros. “Lo que pasa es que ayer dieron unos cheques, pero salieron con los nombres traslapados o mal las fechas, por eso mismo nos están diciendo que no han salido estos apoyos para todos”.

Tras las lluvias del sábado, que alcanzaron 91 milímetros por metro cuadrado y afectaron más de 2 mil viviendas en 29 colonias de la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México entregó entre 8 mil y 50 mil pesos de apoyo, dependiendo de la gravedad de los daños.

Sin embargo, Martha Reyes acusó que estos apoyos no se dieron conforme debería. “A los que no estaban tan afectados, llegaron y sin llamarlos les dieron sus cheques. Entonces yo me pregunto ¿cómo hicieron esa lista?, porque los más afectados somos los de aquí [de su colonia]”.

Aseguró que en su vivienda —ubicada en el número 37 B-III del andador Jesús Carrillo— se perdió el refrigerador, la estufa nueva, la sala, la cama, varios muebles y mucha ropa, por lo que “ese dinero nos vendría muy bien. Y hablo por todos”.

Néstor Guzmán, vecino del mismo andador, también acusó que no recibió ese apoyo y, en cambio, “hay otras personas casi pegadas a la avenida que luego, luego les dieron el apoyo. Creo que es injusto, ¿no? Todos estamos en la situación pero hay otros que nos tocó bailar más feo”.

Manifestó que incluso dieron apoyo de colchones y, aunque lo fueron a censar y le pusieron el código rojo, “es el momento que no me han dado nada”.

Expresó que aunque le dieran el apoyo de 8 mil pesos sería de mucha ayuda para comprar un colchón, una estufa y, si le alcanza, un sillón. “Aunque también está muy caro todo”.

Son varios vecinos del andador Jesús Carrillo los que expresaron su molestia, y aseguraron que son los últimos que recibirán la ayuda, aún cuando son de los más afectados.

“Dijeras, es que tal vez es porque estamos muy al fondo y no nos vieron, bueno, pero desde que se puso el puesto de mando nos hemos dedicado a meter presión, hasta nos han censado. A ver si no se queda nada más en eso como la lluvia pasada”, dijo Yosseline Hernández, quien lamentó que con cada lluvia es peor.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dijo este lunes a EL UNIVERSAL que La Colmena fue la colonia donde más tardaron en retirar el agua (domingo al mediodía), pues el drenaje no permitía el desagüe.