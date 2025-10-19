Más Información

París (EFE).- El ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, pero ha obligado a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre.

Por su parte, el museo se limita a indicar en la misma redes que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

Un robo de joyas

Según los primeros datos filtrados a la prensa, lo ocurrido hacia las 9.45 de la mañana (7.45 GMT) fue más bien un robo que un atraco: los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.

BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre, situado junto al río Sena y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.

La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos han acudido varios miembros del Gobierno.

A la espera de una remodelación anunciada por Macron

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

