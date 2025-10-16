Cuatro hombres, de 26 a 38 años y con nacionalidades francesa y rusa, fueron arrestados por los servicios secretos galos sospechosos de urdir un plan para asesinar en Francia a Vladímir Ossetchkine, opositor ruso del presidente Vladímir Putin, informó este jueves 'Le Parisien'.

El diario explicó que la Fiscalía antiterrorista francesa ha abierto una investigación por "asociación de malhechores terrorista en vista a la preparación de crímenes de atentados a las personas".

Los cuatro arrestados están a la espera de presentarse ante un juez antiterrorista con el objetivo de confirmar las acusaciones contra ellos.

'Le Parisien' indicó que los investigadores franceses habían detectado últimamente movimientos sospechosos alrededor del domicilio de Ossetchkine en Biarritz, la ciudad del suroeste de Francia en la que está exiliado desde 2015 y desde donde ha ganado notoriedad por denunciar la práctica de la tortura en las prisiones rusas a través de una web.

