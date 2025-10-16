Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Moscú. El presidente ruso, , expuso hoy a su homólogo estadounidense, , la posición rusa sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, que será transmitida por este al presidente ucraniano, , durante su reunión de mañana, según informó el Kremlin.

"Trump mencionó que mañana se reunirá con Zelensky y añadió que durante su conversación, naturalmente tendrá en cuenta las consideraciones expuestas por el presidente de Rusia durante la conversación telefónica de hoy" respecto a los Tomahawk, afirmó en rueda de prensa Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa.

Durante la conversación respecto a estos misiles, Putin "repitió que los Tomahawk no cambiarán la situación en el campo de batalla, pero dañarán considerablemente las relaciones en nuestros países, sin mencionar las perspectivas de una solución pacífica", sostuvo el asesor presidencial.

Putin apoya cumbre en Budapest; es "algo muy importante"

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

Ushakov señaló además que el presidente ruso expuso a Trump su visión de la situación en el frente.

"En particular se destacó que en el marco de la operación militar especial las fuerzas rusas tienen la iniciativa estratégica a todo lo largo de la línea del frente", dijo.

Según el asesor del Kremlin, Putin denunció que Kiev "utiliza métodos terroristas, ataca objetivos civiles e instalaciones energéticas", ante lo cual Rusia se ve obligada a responder.

Añadió que el mandatario ruso apoyó la idea propuesta por Trump sobre una cumbre en Budapest, capital de Hungría, país que ha insistido en la necesidad del diálogo entre Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

"Puedo decir que Trump fue el primero en mencionar a Budapest y nuestro presidente apoyó inmediatamente la idea de celebrar una posible cumbre en esta capital europea", declaró en rueda de prensa tras la conversación telefónica sostenida hoy entre ambos jefes de Estado.

Ushakov señaló que durante la conversación entre Putin y Trump, estos "debatieron la posibilidad de tener un nuevo encuentro personal. Se trata realmente de algo muy importante".

"Acordaron que los representante de los dos países comenzarán inmediatamente los preparativos de la cumbre", añadió.

mcc

