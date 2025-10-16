Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que "no tendremos más opción que entrar y matarlos" si la violencia interna persiste en Gaza.

"Si Hamas sigue matando gente en Gaza, que no era parte del acuerdo, no tendremos más opción que ir y matarlos"´, posteó Trump en Truth Social.

También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con reanudar la ofensiva en Gaza si la organización islamista no entrega, como se acordó, los cuerpos de todos los rehenes que murieron en cautiverio.

Desde el lunes, que Hamas entregó a los rehenes vivos en su poder, ha recrudecido la violencia y la represión en Gaza. por parte de la organización islamista.

Además, a pesar de la tregua, Israel mató a tres gazatíes, lo que aumentó a 23 el número total de muertos desde la entrada en vigor del acuerdo.

