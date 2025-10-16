Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Vecinos denuncian paso constante de pipas de gas pese a restricciones en la CDMX

Washington. El presidente de Estados Unidos, , advirtió a que "no tendremos más opción que entrar y matarlos" si la violencia interna persiste en .

"Si Hamas sigue matando gente en Gaza, que no era parte del acuerdo, no tendremos más opción que ir y matarlos"´, posteó Trump en Truth Social.

También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con reanudar la ofensiva en Gaza si la organización islamista no entrega, como se acordó, los cuerpos de todos los rehenes que murieron en cautiverio.

Desde el lunes, que Hamas entregó a los rehenes vivos en su poder, ha recrudecido la violencia y la represión en Gaza. por parte de la organización islamista.

Además, a pesar de la tregua, Israel mató a tres gazatíes, lo que aumentó a 23 el número total de muertos desde la entrada en vigor del acuerdo.

ss/mcc

