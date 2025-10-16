Más Información
Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados
Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales
"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda
Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado
Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice
"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz
Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que "no tendremos más opción que entrar y matarlos" si la violencia interna persiste en Gaza.
"Si Hamas sigue matando gente en Gaza, que no era parte del acuerdo, no tendremos más opción que ir y matarlos"´, posteó Trump en Truth Social.
También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con reanudar la ofensiva en Gaza si la organización islamista no entrega, como se acordó, los cuerpos de todos los rehenes que murieron en cautiverio.
Lee también La Unión Europea presenta un plan para estar lista ante posibles ataques de Rusia
Desde el lunes, que Hamas entregó a los rehenes vivos en su poder, ha recrudecido la violencia y la represión en Gaza. por parte de la organización islamista.
Además, a pesar de la tregua, Israel mató a tres gazatíes, lo que aumentó a 23 el número total de muertos desde la entrada en vigor del acuerdo.
ss/mcc