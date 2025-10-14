Tel Aviv. El ejército de Israel informó este martes que los restos de otros cuatro rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza.

"Según la información proporcionada por la Cruz Roja, cuatro ataúdes con los restos mortales de rehenes fallecidos fueron entregados a su custodia y están en camino" para ser recibidos por las fuerzas de seguridad de Israel y la Agencia Israelí de Seguridad en la Franja de Gaza, informó el comunicado castrense.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Hamas que si no entrega las armas como está estipulado en el plan de paz para Gaza, serán obligados a entregarlas de forma "rápida" y a la fuerza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Archivo

Trump también aseguró que Hamas "al más alto nivel, a través de mi gente," le ha asegurado que cumplirán con el compromiso de desarme.

"Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo lo haremos? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy bromeando", respondió a preguntas de la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo argentino, Javier Milei.

Trump insistió en que si tienen que intervenir para que el grupo islamista palestino deponga las armas, estas acciones "ocurrirán rápido y quizás con violencia", aunque no especificó plazos.

El mandatario, que regresó de Egipto esta madrugada después de participar en una cumbre con varios líderes mundiales para asegurar el respaldo a su plan de paz para la Franja, resaltó la entrega de rehenes israelíes en el cumplimiento de la primera fase de su propuesta.

"Hicimos algo monumental. Recuperamos a los rehenes. Eso era lo primero que teníamos que hacer, sobre todo, recuperar a los rehenes", reiteró.

El presidente estadounidense ya había celebrado el retorno de los cautivos israelíes con un mensaje esta mañana en su red Truth Social, aunque advirtió que todavía los restos de los prisioneros fallecidos no habían sido entregados.

"Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como se puede esperar. Una gran carga se ha levantado, pero el trabajo no está hecho. ¡Los muertos no se han devuelto, como se prometió! La fase dos empieza ahora mismo", dijo

Este viernes dio inicio el alto el fuego, y con ello el comienzo de la primera fase del plan de Trump para la Franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, aceptado por Israel y Hamás, incluye también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes. Con los cuatro de hoy, el grupo islamista solo ha devuelto ocho de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha añadido tensiones al pacto.

