Sheinbaum: Se busca que este fin de semana se entregue primer apoyo económico a damnificados por lluvias

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

no reabrirá el miércoles el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto y reducirá el flujo de ayuda al territorio, debido al retraso, por parte de , en la entrega de cuerpos, informan medios israelíes.

Según los medios, la decisión se tomó después de que Hamas devolviera el lunes los cadáveres de solo cuatro rehenes.

Según el acuerdo de, Hamas tenía hasta ayer al mediodía, hora local (12:00 BST), para entregar a Israel todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

Todos los fueron devueltos, pero se cree que los restos de hasta otros 24 rehenes permanecen en Gaza.

Se prevé que hoy Hamas entregue 10 cuerpos más.

El paso fronterizo se encuentra en la frontera entre Gaza y Egipto, y es el punto más meridional de salida del.

Solo hay otros dos pasos fronterizos desde y hacia la : Erez, entre Israel y el norte de Gaza, y Kerem Shalom, entre Israel y el sur de Gaza.

El paso fronterizo de Rafah ha permanecido cerrado en su mayor parte desde que estallaron los combates tras los ataques del 7 de octubre. Con la aprobación del , se preveía la reapertura del paso, que permitiría el flujo de ayuda humanitaria.

Israel ha comunicado a las Naciones Unidas que a partir de mañana solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda —la mitad del número acordado— en la Franja de Gaza y que no se permitirá la entrada de combustible ni gas en el enclave, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria, según una nota a la que ha tenido acceso Reuters y que fue confirmada por Naciones Unidas.

Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Gaza, confirma que la ha recibido una nota de COGAT, el brazo militar que supervisa los flujos de ayuda a Gaza.

COGAT había dicho el viernes que esperaba que unos 600 camiones de ayuda entraran en Gaza diariamente durante el alto al fuego.

La nota del COGAT afirma que las restricciones se estaban aplicando porque "Hamas violó el acuerdo relativo a la de los rehenes".

El presidente de Estados Unidos, , urgió este mismo martes a Hamas a entregar los cuerpos de rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió", escribió Trump en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo.

