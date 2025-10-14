Israel no reabrirá el miércoles el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto y reducirá el flujo de ayuda al territorio, debido al retraso, por parte de Hamas, en la entrega de cuerpos, informan medios israelíes.

Según los medios, la decisión se tomó después de que Hamas devolviera el lunes los cadáveres de solo cuatro rehenes.

Según el acuerdo de alto al fuego, Hamas tenía hasta ayer al mediodía, hora local (12:00 BST), para entregar a Israel todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

Todos los rehenes vivos fueron devueltos, pero se cree que los restos de hasta otros 24 rehenes permanecen en Gaza.

Se prevé que hoy Hamas entregue 10 cuerpos más.

El paso fronterizo se encuentra en la frontera entre Gaza y Egipto, y es el punto más meridional de salida del territorio palestino.

Solo hay otros dos pasos fronterizos desde y hacia la Franja de Gaza: Erez, entre Israel y el norte de Gaza, y Kerem Shalom, entre Israel y el sur de Gaza.

El paso fronterizo de Rafah ha permanecido cerrado en su mayor parte desde que estallaron los combates tras los ataques del 7 de octubre. Con la aprobación del acuerdo de paz, se preveía la reapertura del paso, que permitiría el flujo de ayuda humanitaria.

Israel ha comunicado a las Naciones Unidas que a partir de mañana solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda —la mitad del número acordado— en la Franja de Gaza y que no se permitirá la entrada de combustible ni gas en el enclave, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria, según una nota a la que ha tenido acceso Reuters y que fue confirmada por Naciones Unidas.

Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Gaza, confirma que la ONU ha recibido una nota de COGAT, el brazo militar que supervisa los flujos de ayuda a Gaza.

COGAT había dicho el viernes que esperaba que unos 600 camiones de ayuda entraran en Gaza diariamente durante el alto al fuego.

La nota del COGAT afirma que las restricciones se estaban aplicando porque "Hamas violó el acuerdo relativo a la liberación de los cuerpos de los rehenes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este mismo martes a Hamas a entregar los cuerpos de rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió", escribió Trump en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo.

