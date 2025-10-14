Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

Sheinbaum visita Querétaro e Hidalgo, estados afectados por lluvias; "nos comprometimos a ayudar a todos", afirma

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

Gaza/Jerusalén. Seis personas murieron este martes por fuego del en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Khan Yunis (sur), cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla" de retirada de las tropas israelíes, según el acordado entre.

Según informaron a EFE fuentes médicas locales, cuatro personas murieron por en el barrio de Shujaia de la capital gazatí; una más falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad, y una sexta murió en la zona de Al Foujari de Khan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las de Israel.

Los cinco fallecidos en la capital gazatí fueron llevados al hospital Bautista Al Ahli de la ciudad.

Ataques con drones

Los cuatro de Shujaia murieron, según fuentes de este hospital y también rescatistas, por un y fueron transportados por civiles porque las ambulancias no podían llegar hasta allí, ya que fueron atacados en una zona restringida para losmás allá de la "línea amarilla".

Fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza explicaron a EFE que se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la urbe.

El humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto: AP
El humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto: AP

El portavoz de la Defensa Civil de la Franja, Mahmud Basal, indicó por su parte que estas personas estaban en la calle Sikkeh, muy próxima a la calle Salah al Din que separa el barrio de Shujaia (este de la calle) del de Yabalia (oeste, y donde se encuentra el resto de la ciudad).

No se ha explicado por dónde discurre exactamente dicha línea y los medios solo han tenido acceso a un mapa muy poco detallado con las líneas de retirada que no hace posible saber sus límites.

La otra persona muerta en la ciudad de Gaza fue atacada por otro dron en el barrio de Al Shaaf, al este de la capital, en una zona también próxima a la "línea amarilla". Fue trasladada en ambulancia hasta el hospital Bautista.

Además, fuentes del hospital Nasser de Khan Yunis indicaron que otro dron israelí atacó a un grupo de palestinos y mató a uno de ellos, que estaban en la zona de Al Foujari, cercana asimismo a la "línea amarilla" de retirada de Israel.

En un comunicado, el dijo que detectó a varias personas "cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas" en el norte de Gaza, lo que calificó como "una violación del acuerdo".

"Se intentó distanciar a los sospechosos, pero estos no obedecieron y continuaron acercándose a las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza", añade la nota, que no detalla cuántos muertos se produjeron.

