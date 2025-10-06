Más Información

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

Arancel de 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre, anuncia Trump

Arancel de 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre, anuncia Trump

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró dispuesto a invocar la Ley de insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

"Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

"Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría", agregó.

Previamente, una juez federal de, Estados Unidos, rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para combatir protestas contra las redadas migratorias en el estado.

La juez April M. Perry anunció su decisión hoy en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EU, , por la movilización de 400 elementos de la Guardia Nacional en la ciudad.

En la querella, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron al juez que emitiera una orden de restricción temporal para impedir la movilización de estas tropas en el estado.

Lee también

Según informan medios locales, Perry dijo en el tribunal que necesita tiempo para revisar el caso antes de decidir si bloquea o no el despliegue, y fechó para este jueves otra audiencia sobre el tema.

Las tropas, procedentes de Texas, se desplegarán este martes o miércoles en Illinois y recibirán entrenamiento antes de comenzar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EU durante la audiencia de hoy.

En una rueda de prensa celebrada también este lunes, el gobernador de Chicago, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están "entrenados como soldados" pero que se les está reclutando "para algo que los convierte en agentes de policía cuando no tienen la formación necesaria para ello".

Pritzker calificó la situación como "una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal".

Por su parte, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, aseguró en la misma conferencia de prensa que "las acciones del presidente son ilegales", y apuntó que ningún mandatario "puede saltarse la Constitución".

Lee también

En la demanda, Raoul alegó que el Gobierno de Trump ha "excedido su autoridad" y apuntó que no existe "ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional".

El despliegue ordenado por Trump ocurre en medio de las crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

Justo hoy, una juez federal impidió al presidente desplegar 300 elementos de la Guardia Nacional de California, en el vecino estado de Oregón, donde busca combatir protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Portland.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo