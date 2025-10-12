Hamas libera al primer grupo de siete rehenes a Israel; Cruz Roja hace chequeo médico

La organización islamista Hamas liberó al primer grupo de siete de un total de 45 rehenes que tiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023, cuando una incursión en Israel desató el actual conflicto con Hamas, en Gaza.

Las primeras siete personas liberadas son Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal, cuyos estados de salud se desconocen. La Cruz Roja las atiende un chequeo médico, cuyos y después reunirse con sus familias.

Previamente, Hamas difundió la lista de 20 rehenes vivos que entregaría: Elkana Bohbot; Matan Angrest; Avinatan Or; Yosef-Haim Ohana; Alon Ohel; Evyatar David; Guy Gilboa-Dalal; Rom Braslavski; Gali Berman; Ziv Berman; Eitan Mor; Segev Kalfon; Nimrod Cohen; Maxim Herkin; Eitan Horn; Matan Zangauker; Bar Kupershtein; David Cunio; Ariel Cunio y Omri Miran.

Lee también Trump afirma que la guerra entre Israel y Hamas "ha terminado"

Hamas determinó realizar la liberación en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (23:00 p.m del domingo en México) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local (1:00 a.m del lunes en México), en el área de Khan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu y su esposa Sara escribieron una nota a cada uno de los rehenes.

"A nombre de todo el pueblo judío, ¡bienvenidos de vuelta! Los hemos estado esperando. Los abrazamos. Sara y Benjamin Netanyahu", dice la nota.

El presidente estadounidense, impulsor del plan de paz por el que se acordó esta primera fase de liberaciones, estaba cerca de aterrizar en Tel Aviv, donde se presentará ante la Knesset (Parlamento). El presidente israelíe, Isaac Herzog, dijo que le otorgará el máximo honor civil, la Medalla Presidencial de Honor.

Alon is on his way home. Soon he'll be here, playing the piano.



We're here, waiting for all 48 hostages.

Until the last hostage 🎗️ pic.twitter.com/fyjMBtgGPz — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025

desa/mgm