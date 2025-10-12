Más Información

Hamas libera al primer grupo de siete rehenes a Israel; Cruz Roja hace chequeo médico

En Veracruz y Puebla no dejará de llover, alerta Conagua; remanentes de Raymond y frente frío 6 afectarán estos estados

Susto en Auditorio Nacional; retrasan concierto de El Tri por caída de una pantalla

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Sube a 47 cifra de fallecidos por fuertes lluvias; Veracruz suma 18 muertes

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Se transparentará todo respecto a personas fallecidas tras lluvias: Sheinbaum; “no vamos a esconder información”, garantiza

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

La organización islamista liberó al primer grupo de siete de un total de 45 rehenes que tiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023, cuando una incursión en desató el actual conflicto con Hamas, en Gaza.

Las primeras siete personas liberadas son Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal, cuyos estados de salud se desconocen. La Cruz Roja las atiende un chequeo médico, cuyos y después reunirse con sus familias.

Previamente, Hamas difundió la lista de 20 rehenes vivos que entregaría: Elkana Bohbot; Matan Angrest; Avinatan Or; Yosef-Haim Ohana; Alon Ohel; Evyatar David; Guy Gilboa-Dalal; Rom Braslavski; Gali Berman; Ziv Berman; Eitan Mor; Segev Kalfon; Nimrod Cohen; Maxim Herkin; Eitan Horn; Matan Zangauker; Bar Kupershtein; David Cunio; Ariel Cunio y Omri Miran.

Hamas determinó realizar la liberación en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (23:00 p.m del domingo en México) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local (1:00 a.m del lunes en México), en el área de Khan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu y su esposa Sara escribieron una nota a cada uno de los rehenes.

"A nombre de todo el pueblo judío, ¡bienvenidos de vuelta! Los hemos estado esperando. Los abrazamos. Sara y Benjamin Netanyahu", dice la nota.

El presidente estadounidense, impulsor del plan de paz por el que se acordó esta primera fase de liberaciones, estaba cerca de aterrizar en Tel Aviv, donde se presentará ante la Knesset (Parlamento). El presidente israelíe, Isaac Herzog, dijo que le otorgará el máximo honor civil, la Medalla Presidencial de Honor.

