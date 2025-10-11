Más Información
El desarme de Hamas, previsto en el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, está "fuera de discusión", aseveró un dirigente del movimiento islamista palestino a AFP.
"La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable", afirmó el alto cargo bajo condición de anonimato.
El mandatario estadounidense dijo que el desarme de Hamas se abordaría en la segunda fase del plan de paz.
