El desarme de Hamas, previsto en el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, está "fuera de discusión", aseveró un dirigente del movimiento islamista palestino a AFP.

"La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable", afirmó el alto cargo bajo condición de anonimato.

El mandatario estadounidense dijo que el desarme de Hamas se abordaría en la segunda fase del plan de paz.

