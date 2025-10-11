Más Información

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

“La policía Jazmín se siente triste; nada más ven el uniforme”

“La policía Jazmín se siente triste; nada más ven el uniforme”

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

El desarme de , previsto en el plan de paz para del presidente estadounidense Donald Trump, está "fuera de discusión", aseveró un dirigente del movimiento islamista palestino a AFP.

"La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable", afirmó el alto cargo bajo condición de anonimato.

El mandatario estadounidense dijo que el desarme de Hamas se abordaría en la del plan de paz.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Obligatorio separar basura en la CDMX a partir del 1 de enero de 2026. ¿Habrá multas. Foto: Canva

Obligatorio separar basura en la CDMX a partir del 1 de enero de 2026. ¿Habrá multas?

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Visa americana/iStock/Prostock-Studio

Citas de emergencia para visa americana: ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo obtenerla?

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?