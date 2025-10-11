Nuseirat, Territorios Palestinos.— Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamas y decenas de miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de las ruinas, mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que viajará a Israel y Egipto en el marco del pacto con el grupo islamista.

El acuerdo logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, decenas de millas de palestinos desplazados empezaron una penasa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares. Otros regresaron a sus casas en Khan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por AFP. “Aproximadamente 200 mil personas retornaron al norte de Gaza”, declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamas.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino.

La Defensa Civil de Gaza informó que comenzaron a retirar cadáveres de los escombros.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las “líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego”, pero advirtió que algunas zonas siguen siendo “extremadamente peligrosas”.

El Pentágono “confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla”, dijo el emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X. “El período de 72 para la liberación de rehenes comenzó”, agregó.

El premier israelí, Benjamin Ne- tanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

Israel publicó una lista de 250 “detenidos por razones de seguridad” que podrían ser canjeados por los rehenes cautivos en Gaza, quienes deben ser liberados en el marco del acuerdo de alto el fuego con Hamás que entró en vigor a las 09H00 GMT. La lista de los 250 detenidos, publicada en la página web del Ministerio de Justicia israelí, no incluye a ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina contra Israel.

El acuerdo alcanzado el jueves entre Israel y Hamas en una negociación indirecta en Egipto se basa en un plan de 20 puntos anunciado a multas de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario añadió ayer que “iré a Israel (...) hablaré con el Knesset [Parlamento israelí] y luego también iré a Egipto”. Trump no detalló el itinerario de su viaje, pero recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes.

Reconocen apoyo de Sheinbaum

Mientras, la Embajada de Israel en México celebró el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Gaza, tras cumplirse dos años el pasado 7 de octubre. Agencias y Eduardo Dina