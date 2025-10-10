El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que viajará a Israel y que posteriormente llegará a Egipto, en el marco del acuerdo de liberación de rehenes y retiro de tropas logrado con Hamas a media semana.

"Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", afirmó el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump no detalló el itinerario de su viaje pero recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamas este miércoles.

Lee también Palestinos empiezan a regresar a sus hogares en Gaza, tras cese de la ofensiva israelí

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/nro