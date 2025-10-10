Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que viajará a Israel y que posteriormente llegará a Egipto, en el marco del acuerdo de liberación de rehenes y retiro de tropas logrado con Hamas a media semana.
"Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", afirmó el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Trump no detalló el itinerario de su viaje pero recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamas este miércoles.
