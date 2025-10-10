Más Información

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

El presidente de Estados Unidos, , dijo este viernes que viajará a Israel y que posteriormente llegará a Egipto, en el marco del acuerdo de y retiro de tropas logrado con Hamas a media semana.

"Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", afirmó el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la .

Trump no detalló el itinerario de su viaje pero recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamas este miércoles.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/nro

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Obligatorio separar basura en la CDMX a partir del 1 de enero de 2026. ¿Habrá multas. Foto: Canva

Obligatorio separar basura en la CDMX a partir del 1 de enero de 2026. ¿Habrá multas?

Visa americana/iStock/Prostock-Studio

Citas de emergencia para visa americana: ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo obtenerla?

¿Cómo iniciar mi trámite de pensión IMSS antes de los 60 años Requisitos y guía completa. Foto: IMSS / Canva

¿Cómo iniciar mi trámite de pensión IMSS antes de los 60 años? Requisitos y guía completa

ESTA. iStock / 8213erika

¿Cuánto tarda la cita de visa americana si la saco en la frontera? Tiempos de espera

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?