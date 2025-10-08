Más Información

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; continúa preso en el Altiplano

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

GN en el Senado fue a petición de la Mesa Directiva, aclara Laura Itzel Castillo; no están armados, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Marina del Pilar, gobernadora de BC, confirma que está en proceso de divorcio; "respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre", dice

Fallece el periodista Carlos Ferreyra

Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8 de la UNAM; dicen haber sufrido agresiones durante marcha pro Palestina

Ella es "La Güera", presunta lideresa del grupo delictivo "Los Oaxacos" que opera al poniente de CDMX

El presidente de Estados Unidos, , tendrá el viernes un chequeo médico de "rutina" en un hospital militar cerca de Washington, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, .

"El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Militar Walter Reed para una reunión programada y declaraciones a las tropas. Mientras esté allí, (...) aprovechará para realizarse su chequeo anual de rutina", dijo Leavitt el miércoles.

Trump se sometió en abril a lo que la también calificó como un examen médico anual. En julio, le diagnosticaron una afección venosa común tras especulaciones sobre su mano amoratada y piernas hinchadas.

