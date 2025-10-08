Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

Fallece el periodista Carlos Ferreyra

Fallece el periodista Carlos Ferreyra

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Washington. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano , criticó la elección de para el medio tiempo del Super Bowl y propuso en su lugar al cantante de country Lee Greenwood, cuya música suele sonar en los mítines de Donald Trump.

“Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny, pero me parece una decisión terrible”, afirmó Johnson al ser preguntado por un reportero en los pasillos del Congreso.

El legislador consideró que el artista “no atrae a un público amplio” como el del , un evento en el que, recordó, “hay muchos ojos puestos”, incluidos los de los más jóvenes.

Lee también

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Bad Bunny cantante Foto: EFE y AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Bad Bunny cantante Foto: EFE y AFP

Johnson sugirió que una opción más apropiada habría sido Greenwood, autor del tema patriótico “God Bless the USA”, convertido en no oficial de los republicanos y del movimiento trumpista.

“Ridícula”, elección de Bad Buny para el Super Bowl: Trump

Su opinión coincide con la del propio Trump, quien aseguró no haber oído hablar nunca de Bad Bunny y calificó su elección de “absolutamente ridícula”.

La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en (California), ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que reprochan que su música sea en español.

Lee también

Lee Greenwood cantante de música country. Foto: Facebook Lee Greenwood
Lee Greenwood cantante de música country. Foto: Facebook Lee Greenwood

Bad Bunny, conocido por su postura crítica frente a las de Trump, hará historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en el espectáculo del descanso del Super Bowl.

¿Habrá redadas migratorias en el Super Bowl?

Poco después del anuncio de la , uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que el Gobierno desplegaría agentes del (ICE) durante el evento.

Sin embargo, la aclaró posteriormente que no existen planes de realizar redadas migratorias en el marco del Super Bowl.

Lee también

Esta imagen publicada por NBC muestra a Chloe Fineman, a la izquierda, al presentador Bad Bunny y al invitado especial Jon Hamm durante el sketch de "El Chavo del Ocho" en "Saturday Night Live" en Nueva York el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP
Esta imagen publicada por NBC muestra a Chloe Fineman, a la izquierda, al presentador Bad Bunny y al invitado especial Jon Hamm durante el sketch de "El Chavo del Ocho" en "Saturday Night Live" en Nueva York el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas sobre su participación durante su monólogo como anfitrión invitado del programa “” (NBC), en el que se dirigió al público con algunas frases en español.

“Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”, sentenció.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo pagar tu tarjeta de crédito y evitar $0 en intereses Guía práctica y fechas clave. Foto: Canva

Cómo pagar tu tarjeta de crédito y evitar $0 en intereses: Guía práctica y fechas clave

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?