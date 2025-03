Durante el programa Saturday Night Live (SNL) se realizó un sketch parodiando el encuentro entre Marco Rubio y Elon Musk durante una reunión del gabinete de la Casa Blanca.

En el programa fue trasmitido el sábado 8 de marzo, Mike Myers apareció como Elon Musk, James Austin Johnson como Donald Trump y Marcello Hernández como Marco Rubio, en donde negociaron una tregua imaginaria, después de la reunión del gabinete el 6 de marzo.

Durante la parodia, Rubio se quejó al respecto de que Musk tiene "acceso total a nuestro gobierno", destacó los despidos de controladores de tráfico aéreo por parte de Trump y dijo que solo porque el multimillonario sea un "hombre de negocios exitoso no significa que deba gobernar el país".

Por lo que Trump defendió a Musk por su trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y llevó al CEO de Tesla a "resolver las cosas" con el Secretario de Estado.

En el sketch, Trump mencionó que ambos necesitan "comenzar a actuar como adultos maduros" y trató de controlar a Musk. La parodia terminó con Trump diciendo: "Marco, controla tu presupuesto. Elon, quédate en tu carril", tras lo cual Musk dijo que él "es el jefe" porque "le pagó a Trump 300 millones de dólares".

Por el momento, ninguno de los 3 funcionarios han respondido a la parodia de Saturday Night Live.

¿Qué pasó entre Musk y Rubio?

Después de la reunión con el gabinete de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos aclaró que "no hubo enfrentamiento" entre Elon Musk y el secretario de Estado, Marco Rubio, como afirmó The New York Times.

De acuerdo con Trump, Musk y Rubio se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico y no hay conflicto, por lo que ambos son grandes tipos y se llevan fantásticamente bien.

“No hay conflicto, yo estuve ahí. Tú solo eres un alborotador”, dijo Trump, refiriéndose al periodista que hizo la pregunta.

Con información de Newsweek y LateNighter.

