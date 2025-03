El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que "no hubo enfrentamiento" entre Elon Musk y el secretario de Estado Marco Rubio después de que The New York Times informara que ambos discutieron en una reunión del gabinete el jueves.

“No hay conflicto, yo estuve ahí. Tú sólo eres un alborotador”, dijo Trump, refiriéndose al periodista que hizo la pregunta.

“Elon se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico. No hay conflicto”. “Ambos son grandes tipos y se llevan fantásticamente bien. Marco ha hecho un trabajo increíble como secretario de Estado y Elon es un tipo muy singular que ha hecho un trabajo fantástico”, dijo Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca.

Lee también Rubio dice que Zelensky debería disculparse con Trump; describe encuentro en la Casa Blanca como un “fiasco”

El mandatario estadounidense firmó una acción ejecutiva para establecer un grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026.

"Sólo sirves para la televisión"

El Times había reportado que en una reunión Musk se quejó de Rubio. “No ha despedido a nadie”, le dijo Musk a Rubio, y luego agregó con desdén que tal vez la única persona a la que había despedido era un miembro del personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Musk.

Rubio dijo que Musk no estaba siendo sincero. ¿Qué pasa con los más de mil 500 funcionarios del Departamento de Estado que se jubilaron anticipadamente en virtud de indemnizaciones? ¿No contaban como despidos? Preguntó, sarcásticamente, si Musk quería que volviera a contratar a todas esas personas sólo para poder hacer un espectáculo de despedirlas de nuevo.

Luego expuso sus planes detallados para reorganizar el Departamento de Estado, indicó el Times.

Lee también Rubio reconoce a México expulsión de 29 reos importantes de cárteles; resalta acciones para asegurar frontera con EU

Musk le dijo a Rubio que "sólo sirves para la televisión".

"Durante todo esto, el presidente se recostó en su silla, con los brazos cruzados, como si estuviera viendo un partido de tenis", indicó el Times.

Trump finalmente intervino para defender a Rubio y dijo que estaba haciendo un “gran trabajo”. Rubio tiene mucho de qué ocuparse, dijo el presidente. Está muy ocupado, siempre está viajando y en la televisión, y tiene una agencia que dirigir. Así que todos solo necesitan trabajar juntos, siempre de acuerdo con el Times.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa