Los Ángeles.- El presidente de Estados Unidos,, criticó a la NFL por elegir a la estrella puertorriqueña como artista principal en el descanso del , una decisión que tildó de "absolutamente ridícula".

"Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo", indicó el presidente durante su intervención en el programa 'Greg Kelly Reports' que se emitió anoche en Newsmax.

El mandatario republicano expresó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la NFL y agregó que le gustaría que cambiara algunas, como la patada inicial (, en inglés) que se realiza para dar comienzo al juego.

Esta imagen publicada por NBC muestra al presentador Bad Bunny, en el centro, con la invitada musical Doja Cat, a la izquierda, y la miembro del elenco Chloe Fineman durante la grabación de anuncios promocionales para el próximo "Saturday Night Live" el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: AP
Esta imagen publicada por NBC muestra al presentador Bad Bunny, en el centro, con la invitada musical Doja Cat, a la izquierda, y la miembro del elenco Chloe Fineman durante la grabación de anuncios promocionales para el próximo "Saturday Night Live" el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: AP

"Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el", aseveró.

Críticas por elección de Bad Buny para el medio tiempo del Super Bowl

La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EU), ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del (ICE, en inglés) mientras se desarrolla el espectáculo.

Esta imagen publicada por NBC muestra al presentador Bad Bunny, a la izquierda, y a Marcello Hernández durante el sketch "Parent Teacher Conference" en "Saturday Night Live" en Nueva York el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP
Esta imagen publicada por NBC muestra al presentador Bad Bunny, a la izquierda, y a Marcello Hernández durante el sketch "Parent Teacher Conference" en "Saturday Night Live" en Nueva York el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP

Sin embargo, la Casa Blanca precisó días después que no había planes de en el Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas que ha generado su presencia en uno de los espectáculos más populares y televisados del mundo en su monólogo como artista invitado en el programa (SNL), en el que habló mayoritariamente en inglés.

"Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", sentenció el artista, quien además protagonizó varias escenas cómicas, como una adaptación de la famosa serie infantil mexicana “”.

Esta imagen publicada por NBC muestra a Chloe Fineman, a la izquierda, a Bad Bunny y a Jon Hamm durante el sketch de "El Chavo del Ocho" en "Saturday Night Live" en Nueva York el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP
Esta imagen publicada por NBC muestra a Chloe Fineman, a la izquierda, a Bad Bunny y a Jon Hamm durante el sketch de "El Chavo del Ocho" en "Saturday Night Live" en Nueva York el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP
