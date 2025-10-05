Más Información

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

Mis esculturas pertenecen a la tierra: entrevista con Gerda Gruber

“La música ha muerto muchas veces”: entrevista con Lol Tolhurst, ex-baterista de The Cure

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

Ciudad de lentas destrucciones

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, , volvió a desatar polémica tras lanzar una nueva advertencia que involucra directamente a Bad Bunny, quien será el encargado del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX.

En una entrevista de un video del creador de contenido Benny Johnson en YouTube, Noem aseguró que la agencia de inmigración ICE (Immigration and Customs Enforcement) “estará en todas partes” durante el evento deportivo más importante del año.

Lee también

El mensaje de Kristi Noem a Bad Bunny y a los asistentes

La elección del cantante boricua como artista principal no ha sido bien recibida por algunos sectores políticos de Estados Unidos. Activistas e influencers del movimiento MAGA (“Make America Great Again”) han manifestado su desacuerdo en redes sociales y eventos públicos, sumándose al discurso de Noem.

“Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos los que asistan al Super Bowl tengan la oportunidad de disfrutarlo y de irse, y de eso se trata Estados Unidos (…) Así que sí, estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley”, afirmó la funcionaria.

Lee también

Además, Kristi Noem fue más allá al recomendar que el público evite asistir al partido y su espectáculo de medio tiempo. “Por eso, creo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen a este país”, señaló.

Bad Bunny ya había expresado su preocupación por ICE


Las declaraciones de Noem llegan meses después de que Bad Bunny reconociera, en entrevista con i-D Magazine, que no incluyó a Estados Unidos en su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” por temor a redadas migratorias.

“Estaba el problema de que, por ejemplo, ICE pudiera estar fuera (de mi concierto). Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, confesó el artista.

Cabe recordar que Kristi Noem ya había sido objeto de críticas por anuncios dirigidos contra migrantes, los cuales incluso llegaron a ser prohibidos en México por su tono considerado discriminatorio.

Ahora, con la mira puesta en el Super Bowl LX y en la participación de Bad Bunny, las palabras de volvieron a encender la discusión sobre las políticas migratorias, en medio de un ambiente de tensión.

