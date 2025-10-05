Más Información
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este domingo a pandillas y cárteles de la droga de ofrecer recompensas por agentes de procuración de justicia, particularmente agentes migratorios (ICE).
En declaraciones a Fox News, Noem habló de la violencia que, dijo, enfrentan los agentes migratorios en Estados Unidos. El gobierno afirma que se ha registrado un aumento del 830% en las agresiones a los agentes del ICE en el gobierno de Donald Trump, que desató una ofensiva contra los migrantes indocumentados en el país desde su regreso a la Casa Blanca, en enero pasado.
"Nuestra información de inteligencia indica que esta gente está organizada, están sumando más gente a sus equipos para atacar a los agentes y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos", dijo Noem sobre la gente que, dijo, ha colocado a los agentes del ICE en la mira.
Lee también Arrecian las protestas promigrantes en Chicago con la presencia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad
"Tenemos oficiales y agentes sobre quienes se han puesto recompensas sobre sus cabezas", añadió. Acusó a "pandillas, miembros de cárteles y conocidas organizaciones terroristas" de estar detrás de estas amenazas.
Según detalló, se ofrecen 2 mil dólares por secuestrar a los agentes, 10 mil dólares por matarlos. Acusó que se han difundido fotos de los agentes en las redes de los criminales.
"Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes", señaló Noem, quien dijo que se ha asignado protección a esos agentes.
Lee también Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países
"Esto no es solo una protesta sobre la libertad de expresión. Están saliendo y diciendo: 'Maten a esta gente y les daremos dinero por hacerlo'". También acusó a los demócratas de "encubrir" estas agresiones.
Aseguró que "esto es Estado de derecho contra anarquía", y adelantó que "ganaremos".
Agentes del ICE han realizado redadas por todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados.
Lee también ICE advierte a fans de Bad Bunny: habrá agentes en el show del medio tiempo del Super Bowl
Trump ordenó el despliegue de Guardia Nacional en lugares como Washingto DC y ahora en Chicago, que calificó de "zona de guerra" y donde se han realizado redadas, incluyendo una el sábado en la que fueron arrestadas 37 personas. Cuatro niños que son ciudadanos estadounidenses y con padres indocumentados fueron puestos bajo custodia, según el reporte del DHS, incluyendo un menor que, según las autoridades, estaba con un miembro del Tren de Aragua.