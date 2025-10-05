Más Información

🔴En Vivo: Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

La secretaria de Seguridad Nacional () de Estados Unidos, acusó este domingo a pandillas y de ofrecer recompensas por agentes de procuración de justicia, particularmente agentes migratorios ().

En declaraciones a Fox News, Noem habló de la que, dijo, enfrentan los agentes migratorios en Estados Unidos. El gobierno afirma que se ha registrado un aumento del 830% en las agresiones a los agentes del ICE en el gobierno de , que desató una ofensiva contra los migrantes indocumentados en el país desde su regreso a la Casa Blanca, en enero pasado.

"Nuestra información de indica que esta gente está organizada, están sumando más gente a sus equipos para atacar a los agentes y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos", dijo Noem sobre la gente que, dijo, ha colocado a los agentes del ICE en la mira.

Lee también

"Tenemos oficiales y agentes sobre quienes se han puesto recompensas sobre sus cabezas", añadió. Acusó a ", miembros de cárteles y conocidas organizaciones terroristas" de estar detrás de estas amenazas.

Según detalló, se ofrecen 2 mil dólares por secuestrar a los agentes, 10 mil dólares por matarlos. Acusó que se han difundido fotos de los agentes en las redes de los criminales.

"Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes", señaló Noem, quien dijo que se ha asignado protección a esos agentes.

Lee también

"Esto no es solo una protesta sobre la . Están saliendo y diciendo: 'Maten a esta gente y les daremos dinero por hacerlo'". También acusó a los demócratas de "encubrir" estas agresiones.

Aseguró que "esto es Estado de derecho contra anarquía", y adelantó que "ganaremos".

Agentes del ICE han realizado redadas por todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por , protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados.

Lee también

Trump ordenó el despliegue de en lugares como Washingto DC y ahora en Chicago, que calificó de "zona de guerra" y donde se han realizado redadas, incluyendo una el sábado en la que fueron arrestadas 37 personas. Cuatro niños que son ciudadanos estadounidenses y con padres indocumentados fueron puestos bajo custodia, según el reporte del DHS, incluyendo un menor que, según las autoridades, estaba con un miembro del

