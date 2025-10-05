La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este domingo a pandillas y cárteles de la droga de ofrecer recompensas por agentes de procuración de justicia, particularmente agentes migratorios (ICE).

En declaraciones a Fox News, Noem habló de la violencia que, dijo, enfrentan los agentes migratorios en Estados Unidos. El gobierno afirma que se ha registrado un aumento del 830% en las agresiones a los agentes del ICE en el gobierno de Donald Trump, que desató una ofensiva contra los migrantes indocumentados en el país desde su regreso a la Casa Blanca, en enero pasado.

"Nuestra información de inteligencia indica que esta gente está organizada, están sumando más gente a sus equipos para atacar a los agentes y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos", dijo Noem sobre la gente que, dijo, ha colocado a los agentes del ICE en la mira.

"Tenemos oficiales y agentes sobre quienes se han puesto recompensas sobre sus cabezas", añadió. Acusó a "pandillas, miembros de cárteles y conocidas organizaciones terroristas" de estar detrás de estas amenazas.

Según detalló, se ofrecen 2 mil dólares por secuestrar a los agentes, 10 mil dólares por matarlos. Acusó que se han difundido fotos de los agentes en las redes de los criminales.

"Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes", señaló Noem, quien dijo que se ha asignado protección a esos agentes.

Gangs, cartel members, and known terrorist organizations have placed bounties on the heads of several of our law enforcement officers.



These violent riots are not about free speech. This is the rule of law vs. anarchy.



We will win. pic.twitter.com/QCVHKt0nfy — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 5, 2025

"Esto no es solo una protesta sobre la libertad de expresión. Están saliendo y diciendo: 'Maten a esta gente y les daremos dinero por hacerlo'". También acusó a los demócratas de "encubrir" estas agresiones.

Aseguró que "esto es Estado de derecho contra anarquía", y adelantó que "ganaremos".

Agentes del ICE han realizado redadas por todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados.

Trump ordenó el despliegue de Guardia Nacional en lugares como Washingto DC y ahora en Chicago, que calificó de "zona de guerra" y donde se han realizado redadas, incluyendo una el sábado en la que fueron arrestadas 37 personas. Cuatro niños que son ciudadanos estadounidenses y con padres indocumentados fueron puestos bajo custodia, según el reporte del DHS, incluyendo un menor que, según las autoridades, estaba con un miembro del Tren de Aragua.