Más Información

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura EN VIVO

Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura EN VIVO

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

Jerusalén. El informó de que 29 personas detenidas de la de España, Portugal y Países Bajos fueron deportadas este domingo rumbo a España.

"Israel desea que todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible, pero algunos de ellos optaron deliberadamente por prolongar el proceso legal de deportación, prefiriendo permanecer en ", indicó en un mensaje en X.

Añadió que "todos los derechos legales" de los participantes en la Flotilla, que tilda de "maniobra publicitaria", están "plenamente garantizados".

Lee también

Entre los deportados a España, figuran 21 de los 49 españoles detenidos por Israel, según avanzó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El equipo jurídico de la Flotilla, Adalah, denunció este domingo "graves abusos" contra los participantes de la misión retenidos en Israel, después de que el Ministerio de Exteriores israelí asegurara en un primer comunicado que "se respetaban plenamente" los derechos legales de los activistas.

La dijo que sus integrantes han sido sometidos a condiciones que constituyen "claras violaciones" de sus derechos en virtud del .

Lee también

Un abogado de la Flotilla explicó a EFE este domingo que un total de 478 tripulantes de los 42 barcos de la misión fueron arrestados tras interceptar Israel sus embarcaciones en , por lo que quedarían en la cárcel en torno a unos 300, tras las deportaciones que se han ido haciendo estos últimos dos días.

Se encuentran en la prisión de Saharonim, en pleno desierto del Neguev del sur de Israel, una que se construyó para albergar inmigrantes en situación irregular que llegaban del vecino y ahora acoge a presos palestinos, algunos sentenciados a cadena perpetua.

Los primeros en ser deportados son los que firman su consentimiento a ello y los que llevan más tiempo son aquellos que se niegan a ser deportados de Israel, para los que se abre un y tiene que ser el juez el que lo avale.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo