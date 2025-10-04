Más Información

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Así quedó publicada la nueva norma para el traslado de gas LP; incluye gobernador de velocidad y GPS

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

Diputado morenista propone sancionar a quienes hagan memes o stickers sin consentimiento

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Cae "El Fresa" líder del Cartel del Pacífico en Chiapas; lo capturan en Mérida, Yucatán

Vehículos pesados circulan sobre área de grieta reparada en el puente de la Concordia

e participarán en conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes sobre la liberación de rehenes retenidos en Gaza y prisioneros palestinos, informaron medios vinculados al Estado egipcio.

Ambas delegaciones "han comenzado a trasladarse para iniciar conversaciones en El Cairo mañana y pasado mañana (domingo y lunes), para debatir la organización de las condiciones sobre el terreno para el intercambio de todos los detenidos y presos, de acuerdo con la propuesta de [Donald] ", el presidente estadounidense, indicó Al-Qahera News, medio vinculado al servicio de inteligencia de Egipto.

Además, en poco menos de una hora, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigirá a su nación, dijo un funcionario israelí a CNN.

