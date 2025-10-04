Hamas e Israel participarán en conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes sobre la liberación de rehenes retenidos en Gaza y prisioneros palestinos, informaron medios vinculados al Estado egipcio.

Ambas delegaciones "han comenzado a trasladarse para iniciar conversaciones en El Cairo mañana y pasado mañana (domingo y lunes), para debatir la organización de las condiciones sobre el terreno para el intercambio de todos los detenidos y presos, de acuerdo con la propuesta de [Donald] Trump", el presidente estadounidense, indicó Al-Qahera News, medio vinculado al servicio de inteligencia de Egipto.

Además, en poco menos de una hora, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigirá a su nación, dijo un funcionario israelí a CNN.

