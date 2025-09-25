Más Información

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Miami. El Gobierno de Estados Unidos trasladó a ocho excondenados a muerte, cuyas sentencias fueron conmutadas por el expresidente (2017-2021), a una cárcel de máxima seguridad en Colorado popular por acoger a presos de alta peligrosidad como terroristas o el narcotraficante mexicano .

La Instalación Administrativa de Máxima Penitenciaría (ADX) de Estados Unidos en Florence, Colorado, recibirá próximamente a otros 29 reclusos que también fueron conmutados por Biden el pasado diciembre, dos semanas antes de su salida de la , según informaron funcionarios del Departamento de Justicia al medio Fox News.

Los 37 reclusos fueron condenados a muertes por , y según el Gobierno del presidente estadounidense,, la conmutación de sus penas -por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- se efectuó sin una investigación necesaria.

Este traslado está dirigido a garantizar que las "condiciones de confinamiento" sean "consistentes con los que esos reclusos presentan debido a sus crímenes atroces, antecedentes penales y todas las demás consideraciones relevantes", según un memorando anterior del .

Desde la llegada al poder de la nueva Administración, las autoridades han intensificado los esfuerzos contra los reos que recibieron medidas de clemencia de Biden.

Entre las personas que el gobierno planea enviar a Colorado hay varios hispanos, entre ellos, Daniel Troya y Ricardo Sánchez Jr., condenados a muerte en Florida en 2010 por matar a cuatro personas de una familia en un ajuste de cuentas relacionado con.

También el pandillero de la salvadoreña, Jorge Avila-Torrez, condenado por asesinar a dos niñas en 2005, así como Edgar Baltazar García, de origen mexicano y que fue condenado a muerte en 2010 por haber matado a otro recluso en la cárcel de Beaumont, en .

Excondenados a muerte compartirán prisión con "El Chapo" Guzmán

La prisión de Colorado es conocido por albergar a varios , como el condenado por el atentado contra el World Trade Center en 1993, Ramzi Yousef; uno de los autores del atentado del maratón de Boston en 2013, Dzhokhar Tsarnaev, o el cofundador de, Mamdouh Mahmud Salim.

También se encuentra en ella el exlíder del , el mexicano , donde cumple cadena perpetua.

La decisión del Gobierno de Trump se produce en un momento en el que las ejecuciones de condenados a muerte se encuentran al alza en algunos estados como Florida, donde este año ya se ha aplicado en doce ocasiones la pena capital.

La cifra de ejecuciones realizadas en en 2025 asciende a 31, mientras que el número de reclusos en el corredor de la muerte asciende a alrededor de dos mil 100 personas.

